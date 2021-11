Michael van Gerwen traint met ’beste voetballer van de Premier League’

Michael van Gerwen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Michael van Gerwen is momenteel in Wolverhampton voor Grand Slam of Darts, waar hij in de kwartfinale staat. De Nederlander bereidde zich zaterdag op die wedstrijd voor met een opvallende trainingspartner: Declan Rice.