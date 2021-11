Sjinkie Knegt sterker na de strafbank: ’Ik was gefrustreerd’

Premium Schaatsen

Alleen als wereld vergaat, grijpt Nils van der Poel naast olympisch goud

Natuurlijk kan er nog van alles gebeuren voordat in februari de Winterspelen van Peking beginnen. De wereld kan vergaan, het evenement kan worden afgelast wegens de pandemie of Nils van der Poel kan een ongeluk krijgen tijdens één van zijn eindeloze trainingssessies per fiets of te voet. Maar als he...