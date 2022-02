Toekomst Russische coureur Nikita Mazepin bij Haas zeer ongewis

Haas is van oorsprong een Amerikaanse renstal, maar het Russische bedrijf Uralkali is sinds vorig jaar de titelsponsor. Haas rijdt sindsdien ook in Russische kleuren rond. Dmitry Mazepin, de vader van coureur Nikita, is mede-eigenaar van het bedrijf. Mazepin senior onderhoudt nauwe banden met het Kremlin en was eerder deze week nog aanwezig bij een vergadering met president Poetin.

Op vrijdag reed Haas rond in een compleet witte auto, tijdens de derde testdag in Barcelona. De renstal besloot alle verwijzingen naar Rusland en Uralkali te verwijderen. „Dit was de juiste beslissing om te nemen. We hebben nu een statement gemaakt en moeten komende week naar alle juridische zaken kijken”, aldus Steiner.

Haas niet in gevaar

De teambaas kan naar eigen zeggen nog niet stellen of Mazepin door kan als coureur naast Mick Schumacher. „Er zijn geen garanties, we moeten zien hoe de situatie zich gaat ontwikkelen. Wij zijn niet de enige partij, natuurlijk. Er zijn overheden bij betrokken, daar hebben wij geen invloed op. We moeten komende week alles goed bekijken.”

Bij het verbreken van de banden met Uralkali zegt Steiner dat de nabije toekomst van Haas niet in gevaar is. Hij had donderdag al uitvoerig overleg met teameigenaar Gene Haas. „Financieel gezien is onze situatie oké. Dit heeft geen effect op de manier hoe we het team komend seizoen runnen.”