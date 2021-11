Geen hosanna in Engeland na 0-10 zege: ’Liefde voor interlandvoetbal bekoelt zo snel’

Onder de critici is het ondanks de gigantische zege niet alleen maar hosanna, al is de kritiek niet zozeer op de Engelse ploeg gericht. „Op deze manier bekoelt de liefde voor interlandvoetbal snel, met uitzondering van de grote toernooien”, zegt voormalig topspits van The Three Lions en tegenwoordig tv-analist Michael Owen. „En ik denk dat dat voor veel mensen geldt. De helft van deze wedstrijden is compleet zinloos. Een herstructurering is nodig.”

Collega-analist Roy Keane gaf toe dat hij vooral medelijden had met San Marino, dat in een groep met een iets grotere voetbaldwerg Andorra toch al zijn tien duels verloor en liefst 46 tegengoals moest slikken. Scoren deed het één keer. „Ze komen op elk vlak van het spel flink te kort. Ze horen niet eens op hetzelfde veld te staan als Engeland”, zo stelt de Ier. „Wat moet je als trainer voor de wedstrijd ook zeggen? ’Kom op jongens, we kunnen het!’ Om elke keer zo verslagen te worden, moet ook heel naar voor hen zijn.”

San Marino heeft in zijn historie nog nooit een competitieve interland gewonnen. Wel werd ruim 17,5 jaar geleden Liechtenstein met 1-0 aan de kant geschoven in een vriendschappelijk duel. Dat is de enige zege die het land ooit boekte.