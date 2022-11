Gestopte Davy Pröpper gaat meetrainen bij Vitesse

De inmiddels 31-jarige Pröpper gaat meetrainen bij zijn jeugdclub Vitesse om te kijken of hij daadwerkelijk zijn carrière wil hervatten. In eerste instantie gaat de creatieve middenvelder een eigen trainingsprogramma volgen.

Vitesse benadrukt dat Pröpper nog geen definitieve beslissing heeft genomen over de hervatting van zijn loopbaan en dat de rentree op het trainingsveld vooralsnog ’een vrijblijvende insteek’ heeft. „Als zeer gewaardeerde oud-speler van onze club krijgt Davy uiteraard een warm welkom”, aldus technisch directeur Benjamin Schmedes. „Wij bieden hem graag de gelegenheid om de smaak van het voetbal weer te proeven. Wij geven Davy alle tijd, ruimte en rust om te bekijken of een terugkeer in het voetbal een optie voor hem kan zijn. Uiteraard is zijn eigen gevoel daarbij het allerbelangrijkst.”

Pröpper maakte in januari 2010 zijn profdebuut voor Vitesse en zou zes seizoenen uitkomen voor de Arnhemmers. Daarna voetbalde hij in twee periodes voor PSV en in Engeland bij Premier League-club Brighton & Hove Albion.