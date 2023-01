Toernooidirecteur: ’Omstreden Niemann was niet in beeld bij Tata Steel Chess’

De 19-jarige Amerikaan Niemann raakte in opspraak doordat wereldkampioen Magnus Carlsen hem in september betichtte van valsspelen. De Noor gaf aan dat hij nooit meer tegen hem wilde schaken. Inmiddels heeft het conflict een climax bereikt, want Niemann beweert dat zijn reputatie is verwoest en eist een schadevergoeding van 100 miljoen dollar van Carlsen.

„Ik zocht nog één topspeler en dat was niet Niemann. We hadden al andere jonge, sterke schakers aangetrokken en met drie Amerikanen was dat land al meer dan goed vertegenwoordigd in het deelnemersveld. Gezien de commotie wilde ik mijn vingers er ook niet aan branden. Bovendien zou een uitnodiging aan Niemann betekenen dat Carlsen niet zou komen. Dat is ondenkbaar. Magnus hoort bij ons; hij heeft achttien keer meegedaan en acht keer gewonnen.”

Veld compleet met Ding Liren

Die laatste topspeler werd tot grote vreugde van de toernooidirecteur Ding Liren uit China, de huidige nummer 2 van de wereld. „Ik had hem al eerder gevraagd te komen, maar toen sloeg hij het aanbod af vanwege de coronabeperkingen in China. Ik zag een nieuwe kans nadat Carlsen vorig jaar aangaf dat hij niet meer zou strijden om de wereldtitel. Toen werd duidelijk dat Ding Liren dit jaar met de Rus Ian Nepomniatsjtsji om de vacante titel gaat strijden. In voorbereiding op die tweekamp kan hij een toernooi waarin hij dertien partijen op topniveau speelt goed gebruiken. Dus ik was heel blij dat hij de tweede keer wel inging op de uitnodiging. Hij heeft een negatieve coronatest overlegd, dus schaken in Wijk aan Zee is geen probleem.”

Overigens is nog steeds niet duidelijk waar de WK-tweekamp tussen Ding Liren en Nepomniatsjtsji wordt gespeeld. De mondiale schaakbond FIDE heeft april gepland voor het schaakduel, maar over locatie, spelformat en hoogte van het prijzengeld is nog niets gecommuniceerd. De eerste ronde van Tata Steel Chess is zaterdag.