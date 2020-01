Afellay: ’Niks boven glimlach op gezicht van moeder’

„Ik ben heel blij om weer in Utrecht te wonen. Daar ben ik geboren en getogen en nu ben ik weer lekker dicht bij mijn moeder in mijn vertrouwde omgeving. Ik heb in Utrecht echt een thuisgevoel”, aldus de 53-voudig Oranje-international, die via FC Barcelona, Schalke 04, Olympiakos en Stoke City deze zomer weer terugkeerde bij PSV.

„De afgelopen jaren was ik er vaak maar voor een dagje of maximaal twee dagen en dan leefde je uit je koffer. Om nu weer elke avond lekker bij mijn moeder aan tafel te kunnen schuiven is goud waard. Dat zijn de mooie dingen in het leven. Er gaat niks boven de glimlach op het gezicht van je moeder. Ik ben heel erg trots op haar. Zij is een bijzonder goed mens, die altijd denkt aan anderen en zich altijd wegcijfert.”

Premium: Klik op onderstaande link voor het volledige interview van Jeroen Kapteijns met Ibrahim Afellay:

Bekijk ook: Ibrahim Afellay is helemaal klaar om écht mee te draaien bij PSV