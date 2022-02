Premium Het beste van De Telegraaf

’Xavi Simons wordt bij PSG echt niet om zijn schattige koppie opgesteld’

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Xavi Simons afgelopen vrijdag stijlvol in actie tegen Stade Rennais. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Hij stond afgelopen vrijdagavond samen met Lionel Messi en Kylian Mbappé in de voorhoede van Paris Saint-Germain tegen Stade Rennais. Xavi Simons, geboren in Amsterdam, getogen in Barcelona, neergestreken in Parijs. Wie is deze 18-jarige aanvaller met die karakteristieke krullen, ooit omschreven als het grootste talent ter wereld? Zijn oude trainer: „Je zag al dat hij een speciale was.”