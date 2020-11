Formule 1 bevestigt: dit is de kalender voor 2021

De Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort staat voor 5 september op de rol, zoals De Telegraaf vorige week al meldde. Een week ervoor staat de race op het Belgische Spa-Francorchamps op het programma. 12 september volgt dan de Grand Prix van Italië in Monza. Na een weekeinde rust volgen daarna opnieuw drie races op rij in Rusland, Singapore en Japan.

De voorlopige kalender voor 2021 Ⓒ F1

Bijzonder is dat de vierde Grand Prix, op 25 april, nog bevestigd moet worden. Normaal zou dat het debuut van de race in Vietnam zijn, maar die wedstrijd lijkt geschrapt te worden vanwege politieke onrust. Duc Chung, een politicus die nauw betrokken is bij de race, werd onlangs gearresteerd. Mogelijk komt er een andere Grand Prix op die datum voor in de plaats. Dit jaar werd er door de coronacrisis al uitgeweken naar Mugello, Imola, Portimão en komend weekeinde in Turkije. Dat zouden ook dan weer opties kunnen zijn.

De Grand Prix van Spanje in Barcelona heeft ook overeenstemming bereikt over een contractverlenging. De Formule 1 keert later in het seizoen eveneens ’gewoon’ terug naar het circuit van Interlagos in Brazilië, mocht er definitief een deal zijn met een nieuwe promotor. Een Braziliaanse race in Rio de Janeiro zal volgend jaar dus zeker nog niet worden verreden.

„De terugkeer van de F1 naar Nederland is natuurlijk mogelijk gemaakt door gezond ondernemersinitiatief maar vooral door de massale belangstelling van de vele racefans in ons land”, aldus sportief directeur van de Dutch Grand Prix, Jan Lammers.

„Deze nieuwe datum (3 t/m 5 september 2021, red.) vlak na de zomer heeft als voordeel dat de piek van de zomervakanties achter de rug is, dat de kans groot is dat het weer goed is en dat de corona-maatregelen dan beperkter zijn. Dit is dan ook een geweldige datum voor Zandvoort en de gehele regio. Met andere woorden, de organisatie is heel positief en bereidt zich voor om op deze datum een groot publieksevenement neer te zetten.”