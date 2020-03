Van Dijk: het liep perfect bij Liverpool tot aan tegentreffer

„Het was voor ons een perfecte wedstrijd, tot aan de 95e minuut zo ongeveer”, zei de international van Oranje na de dramatische verlenging tegen Atlético Madrid (2-3). „Iedereen maakt wel eens fouten, dat hoort bij voetbal.”

Kort nadat Roberto Firmino de Engelse ploeg in de eerste verlenging op Anfield op 2-0 had gezet, ging doelman Adrián pijnlijk in de fout. Marcos llorente profiteerde van het geklungel van de Spaanse reservedoelman (2-1), waarna Atlético vleugels kreeg en zowaar zelfs nog met een overwinning de laatste acht bereikte. Het eerste duel hadden de Madrilenen in eigen huis ook gewonnen (1-0).

„Die 2-1 was een zware klap”, erkende Van Dijk op Veronica. „Daar hebben wij niet goed op gereageerd. Maar in een eerder stadium hadden we genoeg kansen om de score uit te breiden. We hebben onszelf echter niet beloond en dan verlies je en lig je eruit.”