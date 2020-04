Isolement valt ’Mister Ajax’ Sjaak Swart zwaar

Sjaak Swart gunt zich een keer per dag een uitje. „Een wandeling van één kilometer in hoog tempo, die je gerust hardlopen mag noemen.” Ⓒ René Bouwman

AMSTERDAM - Het is een belletje van Sjaak Swart (81) dat John Heitinga niet snel zal vergeten. ’Hé John, heb jij een bal thuis?’, vroeg Mister Ajax. „Die had hij, kwam hij onmiddellijk brengen en sindsdien trap ik het balletje elke dag met links en rechts een paar honderd keer tegen de muur in mijn achtertuin.”