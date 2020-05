Oostenrijkse voetbalcompetitie begin juni hervat

„Het is belangrijk dat de competitie herstart wordt. Als we nu niet zouden beginnen, zouden we het voetballandschap in Oostenrijk over een jaar niet meer herkennen.”

Maandag liet de minister van Sport, Werner Kogler, al doorschemeren dat een hervatting dichtbij was. „Het ziet er goed uit”, zei hij. „Er is overleg tussen alle partijen, inclusief de instanties die over de gezondheid gaan, en ik verwacht dat we in de loop van deze week tot een akkoord komen.”

In elk geval mogen clubs vanaf 15 mei de groepstraining hervatten. Volgens Oostenrijkse media wordt eerst de bekerfinale gespeeld. Daarna volgt voor de clubs een programma van twee duels per week. Woensdag wordt op een vergadering het wedstrijdschema besproken.

De Nederlander Alex Pastoor is trainer van de Oostenrijkse club SCR Altach. Vorige maand verlengde hij zijn contract.