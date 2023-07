Slot blijft hopen op Szymanski: ’Speler moet ook zelf willen’

De speler, die op de loonlijst staat bij Dinamo Moskou, wordt in verband gebracht met een permanente overgang naar Fenerbahce. ,,Sebastian heeft altijd aangegeven, dat hij ontzettend gelukkig is en hier graag zou willen blijven”, aldus Slot. ,,We kunnen dezelfde regeling, die we vorig jaar hadden, weer uitvoeren, maar dan moet de speler ook zelf willen. Maar misschien wil de speler ook wel een permanente transfer. Als dat zo is, ben je van veel partijen afhankelijk en dat maakt het een stuk ingewikkelder.”

Het opnieuw huren van Oussama Idrissi voor de linksbuitenpositie is op dit moment niet aan de orde, gaf Slot aan. ,,We zijn als club al wekenlang heel druk bezig met het vinden van een goede buitenspeler. Het is niet zo, dat we daarbij voortdurend met Oussama in ons achterhoofd zitten. We houden wel rekening met de kwaliteit van Oussama. We willen minimaal een gelijkwaardige speler en liever een nog betere speler voor hem terughalen. Als we dat niet kunnen vinden en we hebben nog steeds niemand en het zou zo kunnen zijn, dat Oussama nog vrijkomt, dan wordt hij uiteraard ook weer een optie voor ons. Maar daar is ons beleid op dit moment niet op gericht. Wij willen heel graag heel snel een heel goede buitenspeler aantrekken.”

Hoewel Feyenoord met de plaatsing voor de groepsfase van de Champions League en de verkoop van Orkun Kökcü aan Benfica voor 25 miljoen euro flinke financiële meevallers heeft, zijn de mogelijkheden volgens Slot desondanks niet heel ruim. ,,In tegenstelling tot wat de Feyenoord-supporter misschien verwacht had, is het niet zo, dat de bomen hier tot aan de hemel reiken. Dat heeft er alles mee te maken, dat er jarenlang – op de laatste twee jaar na – veel meer gekocht is dan verkocht. De afgelopen twee jaar hebben we daarin een trendbreuk kunnen doorvoeren, maar dat betekent ook dat je vanuit het verleden nog wel wat problemen hebt op te lossen. Dat we niet alles kunnen herinvesteren is een understatement.”

Slot maakt zich geen grote zorgen over alle berichten van buitenlandse interesse voor steunpilaren als Lutsharel Geertruida, die in de concrete belangstelling staat van RB Leipzig, en Justin Bijlow, die interesse geniet van Manchester United. ,,Natuurlijk wil elke trainer het liefst zijn elftal bij elkaar houden. Dat is niet gelukt, want Orkun (Kökcü, red.) is weg. Dat is ook een utopie als je in de Nederlandse competitie werkt. Ik ben vijf, zes jaar trainer en heb alleen maar te maken gehad met constant veranderende samenstellingen. Het zorgt ook wel weer voor een nieuwe dynamiek als er nieuwe jongens bij komen. Het is nu een stuk rustiger dan vorig jaar. Als je al een keer hebt meegemaakt als er vijftien spelers, waarvan zeven, acht basisspelers, weggaan, dan maak je je niet druk over allerlei geruchten.”