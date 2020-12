Transfervrije Daryl Janmaat keert terug bij ADO Den Haag

„Dat zegt wel wat over mijn intenties. Ik wil hier misschien wel afsluiten. Maar ik kom hier zeker niet om af te bouwen; ik ben fit en gretig. Het is prachtig om terug te komen bij de club waar het voor mij allemaal is begonnen. Dit voelt als thuiskomen”, aldus Janmaat over zijn comeback in Den Haag.

Hoewel Janmaat diverse aanbiedingen uit het buitenland kreeg, besloot de 34-voudig international - tevens goed voor brons op het WK 2014 - toch voor ADO te kiezen. Hij trainde al enige tijd mee met de ploeg van trainer Ruud Brood.

„Ik heb er uitgebreid met mijn familie over gesproken en volg mijn gevoel. Het meetrainen is ook uitstekend bevallen. Ik heb het echt naar m’n zin.”

Janmaat was transfervrij nadat zijn contract bij Premier League-club Watford niet werd verlengd, mede vanwege blessureleed. De back uit Leidschendam, die verder ook voor sc Heerenveen, Feyenoord en Newcastle United speelde, hoopt de nummer 17 van de Eredivisie bij de hand te nemen en uit de degradatiezone te loodsen.

„Makkelijk gaat het niet worden, maar ik hou wel van een uitdaging. Ik pak deze graag aan en heb er vertrouwen in dat het goed komt. We moeten er hard voor werken, maar ik zie genoeg kwaliteit in het team. Los van mijn eigen kwaliteiten hoop ik de ploeg ook te kunnen helpen met mijn ervaring.”

Martin Jol is al hoofd van het technisch hart van ADO blij met het aantrekken van Janmaat. „Ik ben zeer blij dat een speler als Daryl de club komt versterken. We hebben er vertrouwen in dat hij zijn oude vorm en fitheid snel zal terugvinden en dat wij met hem de belangrijke volgende stappen kunnen zitten in de strijd om lijfsbehoud in de Eredivisie. Daryl is een absolute versterking voor onze defensie en kan hierin op twee posities van waarde zijn: op rechts en in het centrum.”