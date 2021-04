Barça-coach Ronald Koeman zwijgt over Super League

„Ik heb gisteren met de voorzitter gesproken”, aldus Koeman. „Hij legde mij het standpunt van de club uit, maar sindsdien is veel veranderd.”

Van de twaalf clubs die aan het praten waren over de oprichting van een Super League, zijn alleen FC Barcelona, Real Madrid en Juventus nog over. De zes Engelse topclubs Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea en Tottenham Hotspur stapten er dinsdagavond laat, onder grote druk van fans, uit. Woensdag volgden Atlético Madrid, Internazionale en AC Milan.

Koeman: „Er zijn veel clubs weggevallen en het is het beste om nu niet veel te zeggen. Niemand weet wat er zal gebeuren. Wat ik het liefst wil, is wat het beste is voor deze club.” De Nederlander vervolgde met: „Ik ben niet de woordvoerder van de club. Dat is de president. Het is mijn taak om me voor te bereiden op de wedstrijd. We moeten zien hoe het allemaal verloopt.” Koeman zei wel achter een twitterbericht van verdediger Gerard Piqué te staan. Daarin stond: „Voetbal is voor de fans. Vandaag meer dan ooit.”

FC Barcelona won afgelopen weekeinde de beker en hoopt de komende weken ook de landstitel binnen te halen. „We liepen op een gegeven moment ver achter, maar nu moeten we laten zien dat we de titel kunnen winnen”, aldus Koeman, die niet kan beschikken over de geblesseerd geraakte Martin Braithwaite en de al langer afwezige Philippe Coutinho en Ansu Fati.