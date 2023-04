Beresterke Demi Vollering pakt na Amstel Gold Race ook zege in Waalse Pijl

Vollering, bij vier eerder deelnames telkens in de top 10 gefinisht, kan zondag met winst in Luik-Bastenaken-Luik de ’triple’ voltooien. Alleen de Italiaan Davide Rebellin, de Belg Philippe Gilbert en Anna van der Breggen slaagden erin de drie ’Ardenner klassiekers’ in één jaar te winnen.

Van der Breggen, zevenvoudig winnaar van de Waalse Pijl, is nu de ploegleider van Vollering. Die zag hoe haar kopvrouw bij de tweede doorkomst op de Muur van Hoei de aansluiting verloor. „Het was even moeilijk om rustig te blijven”, keek Vollering terug op de opmerkelijke ontwikkeling, zo’n 36 kilometer voor de finish. Waar de koers normaal gecontroleerd wordt tot de voet van de slotklim probeerde nu Van Vleuten een vroege schifting te forceren. Ze kreeg niet de minsten mee: de Poolse Katarzyna Niewiadoma, de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman en de Italiaanse Elisa Longo Borghini. SD Worx moest aan de bak en het was dankzij de Zwitserse Marlen Reusser dat de aansluiting werd hervonden.

Wonderbaarlijk seizoen

„Ik ben er altijd in blijven geloven. Op de klimmen moest ik het zelf doen, maar op de vlakke stukken reed de ploeg geweldig”, vertelde ze na haar triomf. De Australische Amanda Spratt had nog enige tijd vooruit gereden maar op de voorlaatste klim, de Côte de Cherave, werd ze achterhaald. Daar versnelde Vollering al, zoals ze dat toen het in Hoei omhoog liep opnieuw deed.

Niewiadoma kon even volgen, maar moest de 26-jarige Zuid-Hollandse laten gaan. Lippert pikte nog wel even aan, maar had geen antwoord op een nieuwe versnelling. „Het was soms lastig om de koers te controleren, maar de ploeg heeft geweldig werk geleverd. Ik ben hier in mijn eigen tempo omhoog gereden en kon het haast niet geloven toen ik zag dat ik zo’n gat had. Het is een wonderbaarlijk seizoen.”

Koersverloop

Met nog minder dan 30 km voor de boeg ging Amanda Spratt ervandoor. De renster van Trek-Segafredo sloeg meteen een mooie kloof. Op 18 km voor de meet had ze nog steeds een comfortabele voorsprong op het peloton met de meeste favorieten.

Maar onder impuls van Team Movistar en SD Worx werd de kloof op Spratt snel kleiner. Het verschil was nog een dikke halve minuut, met scherprechter Muur van Hoei nog op de rol. Met nog 8 km koers voelde Spratt de bui al hangen. Ze keek steeds meer achterom en zag dan ook dat ze aan de voet van de klim Cherave nog slechts 17 seconden had op het aanstormende peloton.

Versnelling Vollering

Spratt werd dan ook bijgehaald. In het peloton kraakte het. Ook Van Vleuten had het lastig. Onder impuls van Vollering verbrokkelde het peloton. Er ontstond een elitegroepje met onder meer Lippert en Longo Borghini. Van Vleuten hing achteraan het groepje, maar gaf niet op.

Met pakweg 11 rensters werd de Muur van Hoei aangegaan. Vollering kwam al snel op kop. Wat een versnelling van de renster van SD Worx. Alleen Niewiadoma kon een beetje in haar kielzog blijven, maar ze was nog lang niet aan de top. Ondanks het geklauter van alle rensters, bleef Vollering het meest kalm en bleek ze ook in Hoei de sterkste.