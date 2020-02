PSV-trainer Ernest Faber: ’Zege uit het vuur gesleept’

Vitesse kwam kort na rust op voorsprong door een doelpunt van Tim Matavz. Sam Lammers (strafschop) en Cody Gakpo zorgden alsnog voor de derde achtereenvolgende overwinning van PSV. Aanvoerder Denzel Dumfries vierde de zege op het veld uitgebreid. Begrijpelijk, oordeelde Faber. „Het is een lange periode niet goed gedaan. Iedereen werkt hard om het te veranderen. Als je dan door karakter een overwinning binnen haalt, dan valt er iets van je af.”

Lammers was voor de tweede week op rij trefzeker vanaf de strafschopstip. „Deze was beter binnengeschoten dan vorige week tegen ADO. Niet hard, maar wel laag in de hoek. Dan is het altijd lastig voor de keeper”, zei de spits. „Het voetbal was voor rust niet om aan te zien, van beide kanten. Maar deze wedstrijden moet je ook winnen. Gelukkig waren we op de juiste momenten effectief. In de eindfase was het van onze kant vooral tegenhouden.”