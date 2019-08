Antwerp nog vol onbegrip over weren fans

„Ik begrijp die beslissing niet. We hebben de beste supporters van België, dat zullen ze in Nederland toch ook weten. Voetbal is een mooi spektakel, als je het voor veel supporters kunt spelen en het is ontzettend jammer, dat dat nu niet kan.”

Ook Royal Antwerp FC-doelman Sinan Bolat reageerde zwaar ontgoocheld. „Iedereen vindt het heel jammer, dat we zonder supporters moeten spelen. Ik heb het nog nooit meegemaakt in mijn carrière, dat een burgemeester twee dagen voor een Europese wedstrijd zomaar tevoorschijn komt en zegt ’we laten geen supporters toe van de bezoekende ploeg’. Voor ons als spelers is dit heel jammer, maar zeker ook voor onze fans, die heel erg hebben uitgekeken naar deze wedstrijd en waarschijnlijk hun plannen al hadden gemaakt en extra vakantie hadden opgenomen.”

Volgens de doelman van Royal Antwerp FC vormt het weren van de eigen fans een extra motivatie. „Dat denk ik wel. In Nederland zal ook wel bekend zijn, dat we de beste supporters van België hebben. Dat zou wel eens meegespeeld kunnen hebben in de beslissing. Het moet ons extra prikkelen om morgen een goede prestatie neer te zetten.”