EK indoor: diskwalificatie Jip Vastenburg, Maureen Koster en Jessica Schilder in finale

Een teleurstelling voor de atlete, want ze had zich overtuigend geplaatst voor de finale. Ze liep naar de derde plaats in haar serie in een persoonlijk record van 8.52,72.

De Atletiekunie besloot geen protest in de dienen. „Op de videobeelden is duidelijk te zien dat ze drie passen op de lijn stapt, dus geen protest”, aldus technisch directeur Ad Roskam.

Maureen Koster

Maureen Koster wist zich wel te plaatsen voor de finale van de 3000 meter. De 28-jarige Koster liep in haar serie naar de vierde plaats en dat was goed voor directe kwalificatie voor de finale op vrijdagavond. Ze liep een tijd van 8.56,91.

Jessica Schilder tijdens de kwalificaties van het kogelstoten Ⓒ HH/ANP

Persoonlijk record kogelstootster Schilder

Jessica Schilder is erin geslaagd zich te kwalificeren voor de finale van het kogelstoten. De 21-jarige Volendamse kwam tot een afstand van 18,48 meter, een dik persoonlijk record. Ze eindigde met die afstand als vijfde in de kwalificatie. Schilder miste op 2 centimeter de limiet voor de Olympische Spelen in Tokio.

Nederlanders lopen finale 1500 meter mis

De drie Nederlandse atleten die in Torun uitkwamen op de 1500 meter, zijn gestrand in de series. Alleen de nummers 1 en 2 uit de vier series plaatsten zich rechtstreeks voor de finale, aangevuld met de vier snelste lopers op tijd.

Nederlands kampioen Bram Anderiessen, Valentijn Weinans en Mahadi Abdi Ali kwamen niet in de buurt. Anderiessen was uiteindelijk nog de beste van de drie met een tijd van 3.42,13, goed voor uiteindelijk de 24e plaats.