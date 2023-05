Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Lastige erfenis Stewart bij PSV door onvrede over Van Nistelrooy

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Earnest Stewart. Ⓒ ANP/HH

Sinds zijn eerste werkdag op 1 maart heeft Earnest Stewart zich geruisloos op de achtergrond voortbewogen bij PSV. De nieuwe technisch directeur liet zich amper horen of zien maar de tijd van de rustige kat-uit-de-boom-kijk-weken is voorbij voor de Brabander met Amerikaanse roots. Nu het bewogen debuutjaar van Ruud van Nistelrooy als hoofdtrainer van PSV zijn einde nadert, is Stewart aan zet om broodnodige herstelwerkzaamheden uit te voeren. Dat wordt geen eenvoudige klus, want zijn voorgangers hebben een lastige erfenis achtergelaten.