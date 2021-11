Sport Kort: nieuwe stap China en VS in 'pingpongdiplomatie'

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

China en Amerika zetten nieuwe stap in 'pingpongdiplomatie'

12:34 uur China en de Verenigde Staten zetten een nieuwe stap in het tafeltennis door samen twee gemengde koppels voor het WK af te vaardigen. De Chinees Lin Gaoyuan zal een duo vormen met de Amerikaanse Lily Zhang. De Amerikaan Kanak Jha zal aan de zijde van de Chinese Wang Manyu spelen, meldde de internationale bond ITTF. Het WK begint dinsdag.

Beide landen vieren met deze "historische" gemengde dubbels dat het vijftig jaar geleden is dat de zogeheten 'pingpongdiplomatie' ontstond. Toen een Amerikaanse tafeltennisser op het WK van 1971 per ongeluk in de bus van het Chinese team stapte en daar hartelijk werd begroet door de Chinese topspeler Zhuang Zedong, werd dat voorpaginanieuws en zorgde die ontmoeting voor een verbetering van de bekoelde politieke relatie tussen beide landen. De ontmoeting effende uiteindelijk het pad voor een bezoek van de Amerikaanse president Richard Nixon aan China in 1972.

Van der Haar slaat wereldbeker veldrijden Besançon over

11:14 uur Europees kampioen veldrijden Lars van der Haar ontbreekt komende zondag in de achtste cross om de wereldbeker. De Nederlander, die derde staat in de tussenstand, slaat de cross in het Franse Besançon over.

Bondscoach Gerben de Knegt vaardigt zes mannen af voor de wedstrijd bij de elite. Dat zijn Ryan Kamp, Corné van Kessel, Pim Ronhaar, Gosse van der Meer, Stan Godrie en Mees Hendrikx.

De Belg Eli Iserbyt won zondag de zevende wereldbekerwedstrijd in Koksijde en is de leider in de stand. Wereldkampioen Mathieu van der Poel maakt pas in december zijn rentree in het veld.

Bij de vrouwen kan De Knegt een beroep doen op alle toppers, op Marianne Vos na. Wereldkampioene Lucinda Brand voert als leidster in de wereldbekerstand de selectie bij de vrouwen aan. Ook Annemarie Worst is erbij. Zij was zondag in Koksijde de sterkste. In die cross werden de eerste negen plekken bezet door Nederlandse vrouwen.

Triatleet Blummenfelt debuteert met wereldrecord op Ironman

10:37 uur Triatleet Kristian Blummenfelt heeft zijn debuut op de Ironman, de langste afstand in de triatlon, opgesierd met een wereldrecord. De 27-jarige Noor kwam in het Mexicaanse Cozumel tot een tijd van 7 uur, 21 minuten en 12 seconden op de 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 41,195 kilometer hardlopen. Hij haalde meer dan zes minuten af van het vorige record, dat op naam stond van de Duitser Jan Frodeno (7.27.53).

Blummenfelt maakt een bijzonder succesvol jaar door. Hij kroonde zich in Tokio al tot olympisch kampioen en veroverde onlangs in het Canadese Edmonton de wereldtitel op de olympische afstand. In Comuzel had hij meer dan een kwartier voorsprong op de nummer 2, de Zwitser Reudi Wild (7.36.35).

Tennissers weer naar Adelaide in aanloop naar Australian Open

08:03 uur De tennissers gaan komend jaar in de aanloop naar de Australian Open weer naar Adelaide. De stad in het zuiden van Australië huisvest begin januari twee toernooien voor zowel mannen als vrouwen. Dit jaar werden alle voorbereidingstoernooien in Melbourne gehouden vanwege de coronarestricties.

De tennissers verbleven wekenlang in een ’bubbel’ in Melbourne, waar voorafgaand aan de Australian Open meerdere ATP- en WTA-toernooien werden gehouden. Ook het landentoernooi om de ATP Cup vond in Melbourne plaats. In de jaren daarvoor gingen de tennissers in de aanloop naar de Australian Open altijd naar onder meer Auckland en Adelaide.

Op de kalender van zowel de ATP Tour als WTA Tour staan tussen 2 en 15 januari 2022 twee toernooien in Adelaide op het programma. De tennissers gaan daarna naar Melbourne voor het eerste grandslamtoernooi van het seizoen.

Napoli is topscorer Osimhen weken kwijt met botbreuken

07:38 uur De Italiaanse voetbalclub Napoli moet het de komende weken doen zonder Victor Osimhen. De Nigeriaanse spits, topscorer van Napoli in de Serie A met vijf doelpunten, liep in de verloren topper tegen Internazionale (3-2) meerdere botbreuken in zijn gezicht op. Osimhen moest de nacht doorbrengen in het ziekenhuis van Milaan en wordt deze week geopereerd.

De spits moest zich kort na rust laten vervangen, na een botsing met de Slowaakse verdediger Milan Skriniar van Inter tijdens een kopduel. Naast het linkeroog van Osimhen ontstond direct een flinke zwelling.

In het ziekenhuis constateerden de artsen breuken in de oogkas en het jukbeen. Ondanks de eerste competitienederlaag van dit seizoen bleef de ploeg van trainer Luciano Spalletti wel aan kop van de ranglijst staan. Napoli heeft na dertien wedstrijden evenveel punten als AC Milan. Inter volgt op 4 punten.

De club uit Napels speelt woensdag in Rusland zonder Osimhen in de Europa League tegen Spartak Moskou. De 22-jarige Nigeriaan tekende in de eerste drie groepswedstrijden voor vier doelpunten.