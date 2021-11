Sport Kort: Spaans international Dani Olmo pas in 2022 terug van blessure

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

RB Leipzig mist aanvaller Olmo rest van het jaar

20.30 uur: De Duitse voetbalclub RB Leipzig kan de rest van het kalenderjaar geen beroep meer doen op aanvaller Dani Olmo. De 23-jarige Spanjaard heeft een spierblessure in het linkerbovenbeen opgelopen. Hij valt de rest van de eerste competitiehelft uit en zal dit jaar niet meer inzetbaar zijn, meldt de club van onder anderen Brian Brobbey.

Olmo stond in oktober door een vergelijkbare blessure langs de kant. Sindsdien kwam hij slecht twee keer kort in actie in de Bundesliga.

Afgelopen zomer bereikte Olmo met Spanje de halve finale van het Europees kampioenschap en veroverde hij met de Spaanse ploeg olympisch zilver op de Spelen van Tokio. Voor Leipzig kwam hij daarna maar tot vier gedeeltelijke speelbeurten in de Duitse competitie en twee in de Champions League.

Leipzig speelt woensdag in de Champions League bij Club Brugge. De Duitsers hebben pas 1 punt en kunnen de achtste finales van het toernooi niet meer bereiken.

Judoka’s Vermeer en Korrel naar Abu Dhabi

16.59 uur: Judoka’s Sanne Vermeer en Michael Korrel maken komend weekend hun opwachting op de Grand Slam van Abu Dhabi. Zij geven dat toernooi de voorkeur boven de EK voor gemengde teams, waar Nederland niet met de beste judoka’s van het land in actie komt.

Vermeer kan in Abu Dhabi een bijzondere reeks voortzetten. De judoka uit de klasse tot 63 kilogram won dit jaar op alle toernooien waar ze in actie kwam een medaille.

Voor Korrel, uitkomend in de klasse tot 100 kilogram, wordt het zijn eerste optreden sinds de Olympische Spelen van Tokio.

De judobond stuurt Pleuni Cornelisse, Hilde Jager, Karen Stevenson, Marit Kamps, Matthijs van Harten, Koen Heg, Tigo Renes en Jur Spijkers naar de EK in het Russische Oefa.

Onder anderen Noël van ’t End is er niet bij komend weekend. De wereldkampioen van 2019 in de klasse tot 90 kilogram heeft een elleboogoperatie ondergaan.

Kipchoge en Duplantis opnieuw kanshebber voor atleet van het jaar

16.54 uur: Eliud Kipchoge is een van de vijf kanshebbers voor de titel mannelijke atleet van het jaar. De Keniaanse marathonloper die in augustus de olympische marathon in Sapporo won voor Abdi Nageeye, won de prijs al twee keer eerder. Ook de Zweedse polsstokhoogspringer Armand ’Mondo’ Duplantis is weer genomineerd.

De mondiale atletiekbond World Athletics maakte de vijf genomineerden bekend voor de prijs, die wordt uitgereikt op 1 december. Vier van de vijf kanshebbers waren dat een jaar eerder ook. Naast Kipchoge en Duplantis zijn dat de Amerikaanse kogelstoter Ryan Crouser, de Oegandese langeafstandsloper Joshua Cheptegei (5000 en 10.000 meter) en de Noorse hordeloper Karsten Warholm (400 meter). Alle vijf atleten veroverden op de Olympische Spelen een gouden medaille.

Kipchoge werd in 2018 en 2019 uitgeroepen tot atleet van het jaar. Duplantis kreeg de prijs vorig jaar.

Bayern-coach niet bang dat coronadiscussies team verscheuren

16.18 uur: Coach Julian Nagelsmann van Bayern München verwacht niet dat de discussies over de vaccinatie tegen het coronavirus voor een breuk zullen zorgen binnen zijn team. De trainer van de Duitse landskampioen moet door het coronavirus wel veel spelers missen in de groepswedstrijd in de Champions League dinsdag tegen Dinamo Kiev.

Bayern is naar Oekraïne vertrokken zonder Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting en Michael Cuisance, die allemaal in zelfisolatie moesten nadat ze in contact zijn geweest met besmette personen. Kimmich heeft eerder verklaard dat hij niet gevaccineerd is en volgens verschillende media heeft Bayern vijf spelers die niet gevaccineerd zijn. Bild meldde zelfs dat ze geen salaris ontvangen tijdens de quarantaine.

Volgens Nagelsman zal het echter geen negatieve gevolgen hebben voor de relaties binnen het team. „Ik denk niet dat dit het team zal verscheuren. Uiteindelijk groeien ze dichter naar elkaar toe en moeten ze er voor elkaar zijn”, zei de coach aan de vooravond van de wedstrijd tegen Kiev.

Voor dat duel kan de coach ook nog eens geen beroep doen op Niklas Süle en Josip Stanisic, die ondanks een vaccinatie besmet zijn geraakt. Dayot Upamecano is geschorst en Marcel Sabitzer en Kingsley Coman zijn niet volledig fit. „Toch gaan we niet met een kroegelftal naar Kiev”, zei Nagelsmann.

Bayern heeft alle vier de groepsduels gewonnen in groep E en is al zeker van de achtste finales.

Muguruza nieuwe nummer 3 op wereldranglijst

15.05 uur: De Spaanse tennisster Garbiñe Muguruza is door haar eindzege in de WTA Finals twee plaatsen geklommen op de wereldranglijst. Ze is nu de nieuwe nummer 3 achter de Australische Ashleigh Barty en Aryna Sabalenka uit Belarus.

De 28-jarige Muguruza won de finale van het eindejaarstoernooi in de Mexicaanse stad Guadalajara van Anett Kontaveit uit Estland, die één positie steeg naar de zevende plek.

Muguruza, tweevoudig grandslamwinnares, bereikte in 2017 al eens de eerste plaats op de wereldranglijst.

Arantxa Rus is de hoogst genoteerde Nederlandse tennisster op de 63e plaats.

Handbalinternational Freriks mist oefenstage WK wegens corona

14.59 uur: Handbalster Merel Freriks gaat niet mee op de oefenstage van het Nederlands team in Noorwegen. De cirkelspeelster is besmet met het coronavirus en verblijft in quarantaine. Nikita van der Vliet neemt haar plek over in de selectie van interim-bondscoach Monique Tijsterman.

Oranje speelt van 25 tot en met 28 november om de Intersport Cup. Het toernooi is de laatste voorbereiding op het WK in Spanje, dat op 1 december begint. Het Nederlands team verdedigt daar de wereldtitel die de ploeg in 2019 in Japan veroverde.

Freriks was deze zomer een van de speelsters in het olympische team, dat in Tokio strandde in de kwartfinales. Ze speelt bij Borussia Dortmund en zit al een tijdje in quarantaine in Duitsland.

„Ik voel me al wel weer een stuk beter, dus ik hoop dat ik gewoon mee kan naar het wereldkampioenschap. Met de middelen die ik heb, probeer ik mezelf fit te houden”, zei Freriks tegen RTV Drenthe.

In Noorwegen neemt de ploeg van Tijsterman het op tegen het thuisland (25 november 18.15 uur), Rusland (27 november 14.30 uur) en Zuid-Korea (28 november 13.30 uur).

Belgische voetballers besmet met coronavirus na interlands

14.58 uur: Na Kevin De Bruyne hebben ook Thorgan Hazard en Koen Casteels positief getest op het coronavirus. De drie Belgische voetballers waren onlangs op pad met de nationale ploeg. De Bruyne testte eind vorige week positief, maandag kwamen daar Hazard en Casteels bij.

Hazard, de broer van Real Madrid-speler Eden Hazard, mist woensdag het duel van zijn Duitse club Borussia Dortmund met Sporting Portugal in de Champions League. Die ploegen strijden in groep C om de tweede plaats achter Ajax, dat met 12 punten uit vier duels al zeker is van een plek in de knock-outfase.

Casteels ontbreekt dinsdag bij VfL Wolfsburg in de uitwedstrijd tegen Sevilla. De 29-jarige doelman stond vorige week onder de lat in de nationale ploeg in de afsluitende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wales (1-1). Casteels verving toen de afwezige Thibaut Courtois.

De ’Rode Duivels’ plaatsten zich als groepswinnaar voor het WK van volgend jaar in Qatar. Het coronavirus lijkt echter wel te hebben rondgewaard binnen de Belgische selectie. Vrijdag bracht Manchester City al naar buiten dat De Bruyne positief heeft getest. Hazard en Casteels gingen maandag in quarantaine.

Bij Wolfsburg raakte spits Wout Weghorst vorige maand al besmet met het coronavirus. De international van Oranje miste daardoor een aantal duels van zijn Duitse club.

Southgate verlengt contract als bondscoach van Engeland

13.39 uur: Gareth Southgate heeft zijn contract als bondscoach van Engeland verlengd tot eind 2024. De 51-jarige Southgate werkt al vijf jaar als coach van de nationale voetbalploeg. Onder zijn leiding bereikte Engeland afgelopen zomer de finale van het EK, waarin Italië op Wembley via strafschoppen te sterk was.

Southgate volgde in 2016 Sam Allardyce op als bondscoach. Allardyce vertrok al na slechts één wedstrijd op de bank, vanwege zijn rol in een corruptieschandaal. Onder leiding van oud-international Southgate, die zelf 57 interlands speelde, haalden de ’Three Lions’ de halve finales van het WK 2018. Ze verloren daarin na verlenging van Kroatië (1-2) en moesten het in de strijd om de derde plaats ook afleggen tegen België (0-2).

Engeland verzekerde zich vorige week van deelname aan het WK van eind volgend jaar in Qatar. De ploeg van Southgate deed dat door San Marino met maar liefst 10-0 te verslaan.

Naast Southgate verlengde ook assistent Steve Holland zijn contract bij de Engelse bond tot eind 2024, het jaar van het volgende EK. „Ik ben heel blij dat we onze functies langer kunnen uitvoeren”, zei Southgate. „Het blijft een ongelooflijke eer om dit team te leiden. We hebben geweldige kansen voor ons liggen. We zijn enorm benieuwd wat deze ploeg in de toekomst kan bereiken.”

Juventus twee maanden zonder verdediger Danilo

13.39 uur: De Italiaanse voetbalclub Juventus moet het twee maanden doen zonder verdediger Danilo. De Braziliaanse international viel zaterdag geblesseerd uit tijdens het gewonnen competitieduel met Lazio (0-2). Medisch onderzoek wees uit dat Danilo schade heeft opgelopen aan de hamstring in zijn linkerbeen.

Volgens Juventus staat de 30-jarige verdediger zo’n acht weken aan de kant. Danilo is een vaste waarde in het elftal van trainer Massimiliano Allegri. De Braziliaan, die eerder bij FC Porto, Real Madrid en Manchester City speelde, mist onder meer de ontknoping van de groepsfase in de Champions League. Juventus is met 12 punten uit vier wedstrijden al zeker van een plek in de knock-outfase. De Italiaanse club van Oranje-international Matthijs de Ligt speelt dinsdag in Londen tegen Chelsea, dat met 9 punten op de tweede plek staat in de poule.

Franse sportminister wil sancties na supportersgeweld

13.38 uur: De Franse minister van Sport, Roxana Maracineanu, wil harde sancties tegen het supportersgeweld in de voetbalstadions. Maracineanu zag het zondagavond voor de zoveelste keer dit seizoen mis gaan, nu bij de wedstrijd tussen Olympique Lyon en Olympique Marseille. „Onaanvaardbaar”, aldus de minister. „We hebben sancties nodig. Alle partijen die betrokken zijn bij het voetbal, moeten bij zichzelf te rade gaan.”

Dimitri Payet van Marseille kreeg al vroeg in de wedstrijd een flesje water op zijn hoofd gegooid toen hij een hoekschop wilde nemen. Kort na het voorval werden beide teams naar de kleedkamers gestuurd. Payet verliet het veld met ijs op zijn hoofd. „Ik denk in de eerste plaats aan de betrokken speler. Payet heeft mijn volledige steun”, aldus de minister. „We kunnen niet toestaan dat spelers zo worden aangevallen. Dergelijke handelingen moeten minimaal leiden tot het automatisch stilleggen van wedstrijden.”

Dat gebeurde ook in Lyon, al leek het er in eerste instantie op dat de wedstrijd zou worden uitgespeeld. De spelers van Lyon, de ploeg van trainer Peter Bosz, kwamen na lang oponthoud het veld weer op voor een warming-up. De spelers van Marseille weigerden echter verder te gaan.

De betrokken ministers gaan dinsdag met de organisatie van de Franse voetbalcompetitie in gesprek. Net als in Nederland heeft ook in Frankrijk dit seizoen te maken met een reeks aan ongeregeldheden in en om de stadions.

China en Amerika zetten nieuwe stap in ’pingpongdiplomatie’

12:34 uur China en de Verenigde Staten zetten een nieuwe stap in het tafeltennis door samen twee gemengde koppels voor het WK af te vaardigen. De Chinees Lin Gaoyuan zal een duo vormen met de Amerikaanse Lily Zhang. De Amerikaan Kanak Jha zal aan de zijde van de Chinese Wang Manyu spelen, meldde de internationale bond ITTF. Het WK begint dinsdag.

Beide landen vieren met deze „historische” gemengde dubbels dat het vijftig jaar geleden is dat de zogeheten ’pingpongdiplomatie’ ontstond. Toen een Amerikaanse tafeltennisser op het WK van 1971 per ongeluk in de bus van het Chinese team stapte en daar hartelijk werd begroet door de Chinese topspeler Zhuang Zedong, werd dat voorpaginanieuws en zorgde die ontmoeting voor een verbetering van de bekoelde politieke relatie tussen beide landen. De ontmoeting effende uiteindelijk het pad voor een bezoek van de Amerikaanse president Richard Nixon aan China in 1972.

Van der Haar slaat wereldbeker veldrijden Besançon over

11:14 uur Europees kampioen veldrijden Lars van der Haar ontbreekt komende zondag in de achtste cross om de wereldbeker. De Nederlander, die derde staat in de tussenstand, slaat de cross in het Franse Besançon over.

Bondscoach Gerben de Knegt vaardigt zes mannen af voor de wedstrijd bij de elite. Dat zijn Ryan Kamp, Corné van Kessel, Pim Ronhaar, Gosse van der Meer, Stan Godrie en Mees Hendrikx.

De Belg Eli Iserbyt won zondag de zevende wereldbekerwedstrijd in Koksijde en is de leider in de stand. Wereldkampioen Mathieu van der Poel maakt pas in december zijn rentree in het veld.

Bij de vrouwen kan De Knegt een beroep doen op alle toppers, op Marianne Vos na. Wereldkampioene Lucinda Brand voert als leidster in de wereldbekerstand de selectie bij de vrouwen aan. Ook Annemarie Worst is erbij. Zij was zondag in Koksijde de sterkste. In die cross werden de eerste negen plekken bezet door Nederlandse vrouwen.

Triatleet Blummenfelt debuteert met wereldrecord op Ironman

10:37 uur Triatleet Kristian Blummenfelt heeft zijn debuut op de Ironman, de langste afstand in de triatlon, opgesierd met een wereldrecord. De 27-jarige Noor kwam in het Mexicaanse Cozumel tot een tijd van 7 uur, 21 minuten en 12 seconden op de 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 41,195 kilometer hardlopen. Hij haalde meer dan zes minuten af van het vorige record, dat op naam stond van de Duitser Jan Frodeno (7.27.53).

Blummenfelt maakt een bijzonder succesvol jaar door. Hij kroonde zich in Tokio al tot olympisch kampioen en veroverde onlangs in het Canadese Edmonton de wereldtitel op de olympische afstand. In Comuzel had hij meer dan een kwartier voorsprong op de nummer 2, de Zwitser Reudi Wild (7.36.35).

Tennissers weer naar Adelaide in aanloop naar Australian Open

08:03 uur De tennissers gaan komend jaar in de aanloop naar de Australian Open weer naar Adelaide. De stad in het zuiden van Australië huisvest begin januari twee toernooien voor zowel mannen als vrouwen. Dit jaar werden alle voorbereidingstoernooien in Melbourne gehouden vanwege de coronarestricties.

De tennissers verbleven wekenlang in een ’bubbel’ in Melbourne, waar voorafgaand aan de Australian Open meerdere ATP- en WTA-toernooien werden gehouden. Ook het landentoernooi om de ATP Cup vond in Melbourne plaats. In de jaren daarvoor gingen de tennissers in de aanloop naar de Australian Open altijd naar onder meer Auckland en Adelaide.

Op de kalender van zowel de ATP Tour als WTA Tour staan tussen 2 en 15 januari 2022 twee toernooien in Adelaide op het programma. De tennissers gaan daarna naar Melbourne voor het eerste grandslamtoernooi van het seizoen.

Napoli is topscorer Osimhen weken kwijt met botbreuken

07:38 uur De Italiaanse voetbalclub Napoli moet het de komende weken doen zonder Victor Osimhen. De Nigeriaanse spits, topscorer van Napoli in de Serie A met vijf doelpunten, liep in de verloren topper tegen Internazionale (3-2) meerdere botbreuken in zijn gezicht op. Osimhen moest de nacht doorbrengen in het ziekenhuis van Milaan en wordt deze week geopereerd.

De spits moest zich kort na rust laten vervangen, na een botsing met de Slowaakse verdediger Milan Skriniar van Inter tijdens een kopduel. Naast het linkeroog van Osimhen ontstond direct een flinke zwelling.

In het ziekenhuis constateerden de artsen breuken in de oogkas en het jukbeen. Ondanks de eerste competitienederlaag van dit seizoen bleef de ploeg van trainer Luciano Spalletti wel aan kop van de ranglijst staan. Napoli heeft na dertien wedstrijden evenveel punten als AC Milan. Inter volgt op 4 punten.

De club uit Napels speelt woensdag in Rusland zonder Osimhen in de Europa League tegen Spartak Moskou. De 22-jarige Nigeriaan tekende in de eerste drie groepswedstrijden voor vier doelpunten.