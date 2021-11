Sport Kort: tennissers weer naar Adelaide in aanloop naar Australian Open

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennissers weer naar Adelaide in aanloop naar Australian Open

08:03 uur De tennissers gaan komend jaar in de aanloop naar de Australian Open weer naar Adelaide. De stad in het zuiden van Australië huisvest begin januari twee toernooien voor zowel mannen als vrouwen. Dit jaar werden alle voorbereidingstoernooien in Melbourne gehouden vanwege de coronarestricties.

De tennissers verbleven wekenlang in een 'bubbel' in Melbourne, waar voorafgaand aan de Australian Open meerdere ATP- en WTA-toernooien werden gehouden. Ook het landentoernooi om de ATP Cup vond in Melbourne plaats. In de jaren daarvoor gingen de tennissers in de aanloop naar de Australian Open altijd naar onder meer Auckland en Adelaide.

Op de kalender van zowel de ATP Tour als WTA Tour staan tussen 2 en 15 januari 2022 twee toernooien in Adelaide op het programma. De tennissers gaan daarna naar Melbourne voor het eerste grandslamtoernooi van het seizoen.

Napoli is topscorer Osimhen weken kwijt met botbreuken

07:38 uur De Italiaanse voetbalclub Napoli moet het de komende weken doen zonder Victor Osimhen. De Nigeriaanse spits, topscorer van Napoli in de Serie A met vijf doelpunten, liep in de verloren topper tegen Internazionale (3-2) meerdere botbreuken in zijn gezicht op. Osimhen moest de nacht doorbrengen in het ziekenhuis van Milaan en wordt deze week geopereerd.

De spits moest zich kort na rust laten vervangen, na een botsing met de Slowaakse verdediger Milan Skriniar van Inter tijdens een kopduel. Naast het linkeroog van Osimhen ontstond direct een flinke zwelling.

In het ziekenhuis constateerden de artsen breuken in de oogkas en het jukbeen. Ondanks de eerste competitienederlaag van dit seizoen bleef de ploeg van trainer Luciano Spalletti wel aan kop van de ranglijst staan. Napoli heeft na dertien wedstrijden evenveel punten als AC Milan. Inter volgt op 4 punten.

De club uit Napels speelt woensdag in Rusland zonder Osimhen in de Europa League tegen Spartak Moskou. De 22-jarige Nigeriaan tekende in de eerste drie groepswedstrijden voor vier doelpunten.