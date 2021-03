Lindsay van Zundert beste Nederlandse kunstrijdster op WK in 45 jaar

Van Zundert kwam vrijdagavond als eerste in actie op de vrije kür. Net als bij de korte kür dinsdag bewees ze dat ze daar geen problemen mee had. Ze reed een vrije kür met zes foutloze drievoudige sprongen en vijf dubbele sprongen en zette met 116,78 punten een persoonlijk record neer. Ze kwam uit op een puntentotaal van 174,50, eveneens een persoonlijke beste prestatie. Met die score steeg ze al snel meerdere plaatsen, Van Zundert had zich als 24e geplaatst voor de finale, maar bleef met haar vrije kür aardig wat concurrentes voor.

Van Zundert was de eerste Nederlandse sinds Niki Wories in 2016 die zich wist te plaatsen voor de vrije kür. Met haar puntentotaal van 174,50 deed ze het beter dan Wories vijf jaar geleden, die toen als 22e eindigde. Het is de beste prestatie van een Nederlandse kunstrijdster sinds Dianne de Leeuw, die in 1976 brons veroverde. De Leeuw was het jaar daarvoor als tweede Nederlandse kunstrijdster ooit, na eerder Sjoukje Dijkstra, wereldkampioene geworden.

De titel in Stockholm ging naar de Russische Anna Sjtsjerbakova, die na de korte kür aan de leiding ging. Haar vrije kür was echter allesbehalve foutloos met een val bij de eerste sprong. Met een totaalscore van 233,17 bleef ze haar landgenotes Elizaveta Toektamysjeva en Alexandra Troesova voor. De Belgische Loena Hendrickx, trainingspartner van Van Zundert, eindigde met 208,44 punten als vijfde.