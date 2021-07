Michael van Gerwen komt in halve finale World Matchplay niet voorbij Peter Wright

Na zijn zege op Nathan Aspinall van vrijdagavond wist Van Gerwen dat het tegen Wright beter moest om een plaats in de finale veilig te stellen. Maar het was de Schot die uit de startblokken vloog. Wright hield zijn eerste leg en brak Van Gerwen in diens tweede en ging met een 4-1 voorsprong de eerste pauze in.

In het tweede en derde blok van de wedstrijd stond er geen maat op Wright. Hij gooide drie legs in elf darts uit en miste op een haar na de dubbel 12 voor een negendarter. Dat Van Gerwen in de laatste leg van deel 3 Snakebite nog een keer brak, zorgde ervoor dat het nog een beetje een wedstrijd bleef: 10-5. En die laatste leg van deel 3 leek Van Gerwen een soort tweede adem te hebben gegeven. De Nederlander kwam terug tot 10-8, 11-9 en 12-10, maar kon het gaatje niet gedicht krijgen. Wright hervond zijn vorm van eerder in de wedstrijd weer en liep via een paar prachtige finishes uit naar een 17-10 overwinning.

„Peter stond fantastisch te gooien, maar het had van mijn kant ook beter gekund”, zei Van Gerwen tegenover RTL. „Ondanks dat hij zo goed gooide, baal ik wel. Want er waren kansjes hier en daar, maar die heb ik niet gepakt. Deze moet je op je kin nemen, je rug rechten en zorgen dat je de volgende keer weer sterker terugkomt.”

Finale tegen Van den Bergh

Wright eindigde de enerverende partij met het hoge gemiddelde van 110.37. Hij gooide twaalf keer de hoogste score van 180. Van Gerwen sloot het duel af met een gemiddelde van 101.34 en zes keer 180. In de finale speelt Wright zondag tegen titelhouder Dimitri van den Bergh, die te sterk was voor Krzysztof Ratajski.