Jan Janssen: ’Poulidor en ik konden er later om lachen’

Jan Janssen (links), en Raymond Poulidor (rechts) tijdens de Tour de France van 1966. In het midden Lucien Aimar. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - ’Trots als een pauw’ was Raymond Poulidor, die gisteren op 83-jarige leeftijd overleed, op kleinzoon Mathieu van der Poel. Nederlands eerste Tour-winnaar Jan Janssen haalde een gesprek aan dat hij dit jaar in de Tour de France voerde met Poupou. „Raymond raakte niet uitgesproken over Mathieu. ’Een fenomeen, een fenomeen’ riep hij over zijn kleinzoon”, aldus Janssen.