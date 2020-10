Hans Hateboer: ’Ik ben gestopt het nieuws over corona te volgen’

De Nederlander kreeg dagelijks ontelbare belletjes en WhatsApp-berichten van bezorgde familie, vrienden en kennissen. „Maar echt angstig ben ik zelf nooit geweest. Misschien ook wel omdat het leed nooit héél dichtbij is gekomen. Niemand die ik heel goed kende, is getroffen. Mijn familie zat op veilige afstand in Nederland”, kijkt hij op verzoek terug.

Groot respect

„Ik leefde uiteraard wel mee met de slachtoffers en hun familie en had het grootste respect voor het onvermoeibare zorgpersoneel”, aldus de international, die zich op een gegeven moment afsloot. „Ik ben gestopt het nieuws te volgen en heb gewacht tot ik weer mocht trainen en spelen, waarbij ik me voortdurend realiseerde dat voetbal even totaal onbelangrijk was.”

Hateboer vulde zijn dagen met thuis trainen, boodschappen doen en de hond uitlaten. „Atalanta had het voor ons perfect geregeld, zorgde bij alle spelers thuis voor de apparaten die we nodig hadden. Dat ik een hond heb, bleek geluk, want daardoor mocht ik drie keer per dag een uur mijn huis uit om de hond uit te laten. Uiteraard met een mondkapje voor. Het weer was goed, dus ik heb het ondanks al het immense verdriet om me heen niet als zware periode ervaren.”

De Nederlander beseft dat dit voor vele anderen in Bergamo natuurlijk heel anders was. „Ik heb een prima appartement, kon thuis trainen op de loopband en mocht er drie keer per dag met de hond uit. Maar er waren hier genoeg gezinnen die in een klein appartementje zaten met drie kinderen, zonder werk en inkomen. Dan vind ik niet dat ik mag gaan zeuren.”

