Oud-speler Heracles zit Inter dwars in Milaan

Robin Gosens (tweede vam rechts) is blij met zijn gelijkmaker. Vanaf links vieren zijn ploeggenoten Hans Hateboer, Luis Muriel en Marten de Roon het feestje mee. Ⓒ AFP

MILAAN - Internazionale, de koploper in de Serie A, heeft in de thuiswedstrijd tegen nummer 5 Atalanta Bergamo genoegen moeten nemen met één punt. Het werd in Milaan 1-1.