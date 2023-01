Toptransfer in Engeland: Jorginho verruilt Chelsea voor Engelse koploper Arsenal

Tekst gaat verder onder de tweet:

De geboren Braziliaan speelde sinds 2018 voor Chelsea, waarmee hij onder meer de Europa League en de Champions League won. De ’Blues’ zijn nu bezig aan een teleurstellend seizoen en staan in de Engelse competitie op de tiende plaats. Arsenal voert de ranglijst aan en is misschien wel op weg naar de eerste landstitel sinds 2004.

Beste voetballer Europa

Jorginho was bij Chelsea de reserve-aanvoerder, achter de Spanjaard César Azpilicueta. De controlerende middenvelder speelde eerder voor Napoli en Hellas Verona. Jorginho won in 2021 met Chelsea de Champions League en met Italië het EK. Hij werd dat jaar door de UEFA uitgeroepen tot beste voetballer van Europa en eindigde als derde in de Gouden Bal-verkiezing.

De nieuwe eigenaar Todd Boehly van Chelsea gaf deze winter al zo’n 200 miljoen euro uit om de selectie van manager Graham Potter te versterken. Zo kwam de Oekraïner Michailo Mudrik voor in totaal 100 miljoen naar Londen en Chelsea betaalde zo’n 40 miljoen euro aan PSV voor Noni Madueke.