Marianne Vos blij met Le Tour Femmes: ’Daar wil iedereen bij zijn’

Marianne Vos zal, terugdenkend aan 2014 toen ze in Parijs naar de winst sprintte in de eendagswedstrijd La Course, met een lekker gevoel aantreden. Ze is een van rensters die zich hard maakten voor een Ronde van Frankrijk voor vrouwen. „Met La Course hadden we een goede start en met deze achtdaagse denk ik dat we een hele mooie Tour hebben”, laat de 34-jarige Vos weten. „Het is ook mooi dat we op de dag beginnen als de mannen finishen. We hebben er de afgelopen jaren veel grote wedstrijden bijgekregen. Daar zijn we al heel blij mee, en dat we nu ook een Ronde van Frankrijk hebben, is geweldig. Daar wil iedereen bij zijn.”

Annemiek van Vleuten, die herstellende is van bekken- en schouderbreuken, zal eenmaal fit een van de favorieten voor de eindzege zijn. „Ik ben blij dat de organisatie het serieus neemt. Er is voor ieder wat wils, alleen een tijdrit ontbreekt”, aldus de 39-jarige olympisch kampioen tijdrijden.

„Voor mij springt de aankomst tijdens de slotdag op La Planche des Belles Filles eruit, maar ik ben ook blij dat we starten op de Champs-Élysées. De Tour wordt sowieso mijn grootste doel in 2022.”