Sport Kort: Van Dijke houdt zilver over aan vijfde finale EK judo

Van Dijke houdt zilver over aan vijfde finale EK judo

16.48 uur: Judoka Sanne van Dijke heeft haar vijfde finale op een Europees kampioenschap niet kunnen bekronen met de titel. De 26-jarige Nederlandse boog in de finale van de klasse tot 70 kilogram op het EK in de Bulgaarse hoofdstad Sofia voor de Française Marie-Ève Gahié.

Van Dijke was de titelverdedigster. Ze won goud op de vorige EK in Lissabon. Ze won de titel ook in Warschau in 2017. Dit was haar derde zilveren medaille. In de finale kwam ze al snel op achterstand tegen Gahié, in het vervolg van de partij wist ze niet terug te komen.

Hilde Jager verloor in dezelfde gewichtsklasse de strijd om een bronzen medaille van de Sloveense Anka Pogacnik.

Frijns vierde in Formule E-race door straten van Monaco

16.16 uur: Robin Frijns is in de E-prix van Monaco naar de vierde plaats gereden in zijn elektrische sportwagen. De Limburger vocht de hele race in de Formule E op het beroemde stratencircuit om een plek op het podium en verdiende een extra WK-punt voor het rijden van de snelste ronde, maar de coureur van Envision Racing bleef in de slotronden steken achter de Fransman Jean-Éric Vergne, die als derde finishte.

De zege in de zesde race uit het kampioenschap was voor de Belg Stoffel Vandoorne (Mercedes), die vanaf de vierde plaats was begonnen. De Nieuw-Zeelander Mitch Evans (Jaguar) reed naar de tweede plaats. Vandoorne nam de leiding in de titelstrijd over van Vergne.

Regerend wereldkampioen Nyck de Vries (Mercedes) kon zich niet in de strijd vooraan mengen. De Fries eindigde als tiende.

Pole voor Italiaan Bagnaia in MotoGP Spanje

15.47 uur: De Italiaanse motorracer Francesco Bagnaia start zondag in de Grote Prijs van Spanje in de MotoGP vanaf poleposition. De coureur van Ducati reed in de kwalificaties de snelste ronde op het circuit van Jerez. Hij klokte een baanrecord van 1.36,170.

De Fransman Fabio Quartararo zette op zijn Yamaha de tweede tijd neer en start in de race ook van de voorste startrij. Quartararo is de regerend wereldkampioen die vorig weekeinde op dominante wijze de Grote Prijs van Portugal won. Hij leidt het kampioenschap samen met de Spanjaard Alex Rins (Suzuki). Rins reed echter een zwakke kwalificatie en start in de race vanaf de 14e positie.

Brons voor vrouwenteam op EK squash in Eindhoven

15.30 uur: Het Nederlands vrouwenteam heeft een bronzen medaille overgehouden aan het EK squash in eigen land. De ploeg van meespelend bondscoach Milou van der Heijden won in Eindhoven de strijd om de derde plaats van Frankrijk.

Van der Heijden rekende in de eerste wedstrijd af met Coline Aumard in drie games: 13-11, 11-8 en 11-6. Tessa ter Sluis zette Oranje vervolgens op 2-0 door te winnen van Enora Villard in vijf games: 11-6, 10-12, 6-11, 11-9 en 11-9. Met die twee zeges was de bronzen plak een feit.

Het Nederlands team verloor vrijdag in de halve finales van topfavoriet Engeland, dat 40 van de 42 voorgaande edities van het EK voor landenteams won.

Golfer Besseling doet bovenin mee in Catalonië na goede ronde

13.13 uur: Golfer Wil Besseling doet na een goede ronde bovenin mee op het Catalunya Championship in Spanje. De Nederlander noteerde op de derde dag een score van -3 en staat voorlopig rond de 20e plek.

De 36-jarige Besseling kwam tijdens zijn derde ronde tot vier birdies en hoefde slechts één bogey te noteren. De bogey sloeg hij op hole 9, waar hij donderdag liefst drie slagen boven het baangemiddelde zat.

Darius van Driel en Lars van Meijel zijn nog bezig aan hun ronde. Daan Huizing en Joost Luiten overleefden de cut niet en zijn dit weekend niet meer van de partij in Catalonië.

Axelsen maakt favorietenrol waar op EK badminton

13.13 uur: De Deense badmintonner Viktor Axelsen heeft op de Europese kampioenschappen in Madrid zijn favorietenrol waargemaakt. De als eerste geplaatste Axelsen was in de finale zijn landgenoot Anders Antonsen met 21-17 en 21-15 de baas. De partij duurde 43 minuten. Axelsen is de nummer 1 van de wereld, Antonsen staat derde op de mondiale ranglijst.

In de halve finales was Axelsen te sterk voor de Israëliër Misha Zilberman, die in de derde ronde Mark Caljouw had uitgeschakeld.

Titelhoudster Van Dijke naar eindstrijd EK judo

12.58 uur: Judoka Sanne van Dijke heeft zich bij de EK judo in Sofia verzekerd van een plek in de finale van de klasse tot 70 kilogram. De regerend Europese kampioen was bij de laatste vier op ippon te sterk voor de Oostenrijkse Michaela Polleres. De partij duurde iets langer dan 2 minuten.

Mogelijk neemt Van Dijke (26) het later op de dag in de finale op tegen landgenote Hilde Jager, die het in de halve eindstrijd nog opneemt tegen Marie Eve Gahie uit Frankrijk.

Portugese renner Almeida kopman UAE Team Emirates in Giro

11.26 uur: De Portugees João Almeida gaat in de Ronde van Italië (6 tot en met 29 mei) als kopman van UAE Team Emirates van start. De wielerformatie maakte zaterdag de selectie van acht renners bekend.

De 23-jarige Almeida werd in 2020 vierde in de Giro en vorig jaar zesde, beide keren namens Deceuninck - Quick-Step. Sinds dit jaar rijdt de Portugees voor UAE Team Emirates en vorige maand bezorgde hij het team het eerste succes met ritwinst in de Ronde van Catalonië.

„De voorbereiding is heel goed verlopen”, zei Almeida. „Sinds mijn laatste wedstrijd heb ik op grote hoogte getraind in de Sierra Nevada met enkele teamgenoten en we hebben een uitstekende ploeg samengesteld.”

Almeida krijgt met Rui Costa en Rui Oliveira twee landgenoten met zich mee. Met de Italianen Davide Formolo en Diego Ulissi, de Colombiaan Fernando Gaviria en de Argentijn Maximiliano Richeze starten er liefst vier renners die al eens een rit wonnen in de Giro. De Italiaan Alessandro Covi maakt het team compleet.

Judoka De Wit verliest eerste duel op EK van mondiale nummer 230

10.29 uur: Voor judoka Frank de Wit zitten de EK judo er al na één wedstrijd op. De nummer 7 van de wereld verloor in de klasse tot 81 kilogram in de golden score, de verlenging, van de Italiaan Giacomo Gamba, de mondiale nummer 230.

De laaggeklasseerde Gamba wierp De Wit na anderhalve minuut in de golden score op zijn zij en dat betekende meteen het einde van de wedstrijd.

Bij de vrouwen verloor debutante Joanne van Lieshout in de klasse tot 63 kilogram in de eerste ronde van de Roemeense Florentina Ivanescu. Geke van den Berg won in dezelfde klasse in haar eerste partij van Anastasiia Antipina uit Oekraïne. In de klasse tot 70 kilogram won regerend Europees kampioene Sanne van Dijke in haar eerste partij van de Belgische Gabriella Willems. Hilde Jager versloeg in die klasse Jovana Buncic uit Servië in haar eerste duel.

De EK judo duren tot en met zondag.

McNulty stapt in Ronde van Romandië af met ademhalingsproblemen

10.10 uur: De Amerikaanse wielrenner Brandon McNulty is uit de Ronde van Romandië gestapt. De 24-jarige renner voelt zich onwel en heeft last van ademhalingsproblemen, zo bevestigt zijn ploeg UAE Team Emirates.

McNulty stond na drie etappes op de achtste plaats in het algemeen klassement, met een achterstand van 25 seconden op de Australische leider Rohan Dennis van Jumbo-Visma. McNulty was dit seizoen al drie keer de beste, onder meer in de vijfde rit van Parijs-Nice.

Zaterdag werken de renners de koninginnenrit af in de Ronde van Romandië. Ze moeten op de Zwitserse wegen over vijf beklimmingen van de eerste categorie en eentje van de tweede voor de slotklim naar het skigebied Val d’Anniviers.