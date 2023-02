Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Fans ADO Den Haag en Willem II niet welkom in Den Bosch

12:29 uur Supporters van ADO Den Haag en Willem II zijn dit seizoen niet welkom bij de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch. De Bossche vierhoek - de burgemeester, het Openbaar Ministerie, de politie en FC Den Bosch - hebben dat besluit genomen omdat „een deel van de supporters op gespannen voet leeft met elkaar.”

„Voetbalwedstrijden horen plaats te vinden in een veilige omgeving en sportieve sfeer. Dit wordt beïnvloed door verschillende organisatie- en veiligheidsmaatregelen en door het gedrag van supporters. De partijen concluderen dat het toelaten van uitpubliek van genoemde clubs daarvoor op dit moment een te groot risico vormt”, zo luidt de gedeelde visie.

Het Keuken Kampioen Divisie-duel FC Den Bosch - ADO Den Haag wordt op zondag 26 februari gespeeld en FC Den Bosch - Willem II staat op 2 april op het programma.

„De intentie is om supporters van ADO Den Haag en Willem II in de toekomst weer van harte welkom te heten in de Brabantse hoofdstad en in de thuishaven van FC Den Bosch”, aldus de nummer 16 van de eerste divisie.

FC Emmen laat aanvaller Sánchez terugkeren naar Peru

11:34 uur FC Emmen laat Gonzalo Sánchez terugkeren naar Peru. De Italiaans-Peruaanse aanvaller tekende afgelopen zomer een contract voor twee seizoenen in Drenthe, maar kwam nog niet aan spelen toe in officiële wedstrijden.

„Hij wilde vanwege een gebrek aan speeltijd graag terug naar Peru en daar heeft de club aan meegewerkt. We wensen Gonzalo veel succes met het vervolg van zijn carrière”, aldus de nummer 16 van de Eredivisie.

„Gonzalo heeft een zware blessure gehad en is een centrumspits die we de tijd geven. We hopen dat zijn in het verleden bewezen potentie tot wasdom gaat komen”, zei Emmen-voorzitter Ronald Lubbers afgelopen zomer nog over de Zuid-Amerikaan.

Atletiekbaas: mogelijk sportkalender aanpassen om te warm weer

10.49 uur: Volgens Sebastian Coe, de voorzitter van de internationale atletiekbond World Athletics, zouden grote sportwedstrijden in de toekomst „losgekoppeld” kunnen worden van belangrijke kampioenschappen die in de (te) warme zomermaanden plaatsvinden. Dat zegt de Brit in aanloop naar de wereldkampioenschappen crosscountry die zaterdag in Australië van start gaan.

„Het is een hele belangrijke kwestie, want we leven in een wereld die zeer snel verandert en klimaatverandering heeft op veel dingen die we doen invloed”, meent Coe. „Ik denk dat we komende jaren op een andere manier naar de kalender moeten kijken. Ik kan me niet voorstellen dat de klimaatproblemen in de nabije toekomst worden opgelost.”

Als voorbeeld geeft Coe dat enkele jaren geleden bij de Amerikaanse atletiekkampioenschappen in Oregon de 5000 en 10.000 meter bij de mannen werden verplaatst vanwege de hitte. De kampioenschappen vonden plaats in juni omdat de temperatuur dan een stuk milder is, maar de betreffende afstanden werden vanwege uitzonderlijk hoge temperaturen toch op een ander moment gehouden.

„Als de Olympische Spelen van 2024 in Parijs vorig jaar of het jaar ervoor hadden plaatsgevonden, dan had je in precies dezelfde situatie gezeten”, denkt Coe, refererend aan de snikhete Franse zomers. „Ik denk dus dat we veel tijd moeten steken in kijken naar hoe de kalender in elkaar zit en misschien een aantal zwaardere wedstrijden moeten loskoppelen van onze zomerse wereldkampioenschappen.”

Milwaukee Bucks blijft winnen, maar verliest Antetokounmpo

08.43 uur: Milwaukee Bucks heeft zijn ongeslagen serie voortgezet met een 112-100-zege bij Chicago Bulls. De nummer 2 van de Eastern Conference van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA raakte wel sterspeler Giannis Antetokounmpo kwijt met een blessure.

De zege op de Bulls betekende de twaalfde overwinning op rij voor de Bucks. Brook Lopez was goed voor 33 punten namens de bezoekers, Jevon Carter voegde 22 punten aan het totaal toe.

De blessure van Antetokounmpo was een domper op de vreugde. De Griek moest in de tweede periode de wedstrijd verlaten met naar alle waarschijnlijkheid een verstuikte pols. Dit weekend heeft de ploeg uit Wisconsin geen NBA-wedstrijd op het programma staan vanwege de jaarlijkse All-Star Game. Antetokounmpo zou het team uit de Eastern Conference hebben aangevoerd.