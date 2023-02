Marit Bouwmeester boekt eerste zege als moeder

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Marit Bouwmeester boekt in Portugal eerste zege sinds rentree

20.08 uur: Marit Bouwmeester heeft haar eerste overwinning geboekt sinds ze vorig jaar haar rentree maakte in de boot. De 34-jarige Friezin schreef voor de kust van Vilamoura de 5th Portugal Grand Prix op haar naam in de Ilca 6-klasse. De olympisch kampioene van Rio 2016 won de eerste vier van de in totaal acht races en eindigde op 17 punten, voor de Française Pernelle Michon (tweede met 21 punten) en Europees kampioene Agata Barwinska uit Polen (derde met 24).

„Ik heb een goede winter gedraaid en ik zit er lekker in. Dit is een heel lekkere bevestiging”, zegt Bouwmeester, die in mei vorig jaar beviel van een dochter. Enkele maanden later maakte ze op het WK in de Verenigde Staten haar rentree. Bouwmeester eindigde daar na een sterke start en een minder slot als negende. Op het EK in november in het Zuid-Franse Hyères pakte ze brons.

Bouwmeester werkt nu toe naar het WK in augustus voor de kust van Scheveningen. Een maand eerder wil ze meedoen aan het olympisch testevent voor de kust van Marseille. Om zich daarvoor te kwalificeren, moet Bouwmeester goed presteren op het EK in maart en de wereldbeker in Palma de Mallorca. De wedstrijden in Portugal dienden daarvoor als voorbereiding.

„Mijn eerste overwinning sinds lange tijd en mijn eerste als moeder. Dit is een heel lekkere bevestiging”, zei Bouwmeester. „Het biedt nog geen garanties, maar ik ben hier wel heel blij mee. Dit evenement had een sterk deelnemersveld, iedereen was er wel. Dan is het fijn om op de juiste trede van het podium te staan. Straks een WK-titel in eigen land zou super zijn. En uiteindelijk wil ik natuurlijk goud winnen op de Spelen.”

Bouwmeester veroverde vier wereldtitels in de Laser Radial-klasse en pakte op de Olympische Spelen achtereenvolgens zilver (Londen 2012), goud (Rio 2016) en brons (in 2021 in Tokio).

Swiatek voor tweede jaar op rij naar finale in Doha

18:34 uur De Poolse tennisster Iga Swiatek kan haar titel op het WTA-toernooi van Doha zaterdag prolongeren. De nummer 1 van de wereld bereikte net als vorig jaar de finale in Qatar. Daarin neemt Swiatek het op tegen de Amerikaanse Jessica Pegula, van wie ze begin dit jaar kansloos verloor op het toernooi om de United Cup in Australië.

Het wordt zo een finale tussen de nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst. Swiatek gunde in de halve finale haar Russische opponente Veronika Koedermetova slechts één game: 6-0 6-1. Pegula versloeg de Griekse Maria Sakkari in drie sets: 6-2 4-6 6-1. De Amerikaanse bereikte met haar landgenote Coco Gauff ook de finale van het dubbelspel in Doha.

Swiatek staat voor het eerst dit jaar in een finale. De 21-jarige Poolse bleef op de Australian Open steken in de vierde ronde. Swiatek kan in Doha haar twaalfde WTA-titel veroveren.

Skeletonster Bos vierde in Sigulda en grijpt naast wereldbeker

17:07 uur Kimberley Bos is er bij de laatste wereldbekerwedstrijd skeleton niet in geslaagd de wereldbeker van het seizoen 2022-2023 te veroveren. Ze eindigde als vierde in het Letse Sigulda, na een sterke tweede run waarin ze de tweede tijd neerzette.

De laatste wedstrijd werd gewonnen door de Duitse Tina Hermann, die daarmee ook het wereldbekerklassement op haar naam schreef. Bos begon achter Hermann als nummer 2 aan de laatste wedstrijd en moest de Duitse voorblijven om kans te maken op de eindzege. Dat werd een lastige opgave met een achtste tijd in de eerste run, waarin Hermann de beste was.

De 29-jarige Edese won vorige week de wereldbekerwedstrijd in Innsbruck na een sterke tweede run. Ze was eerder ook de beste in Winterberg. Vorig seizoen schreef Bos als eerste Nederlandse de eindzege in de wereldbeker op haar naam.

Bos greep dit jaar net naast de wereldtitel in St. Moritz. Ze werd op één honderdste van een seconde tweede achter de Duitse Susanne Kreher. Het is haar eerste WK-medaille.

Odermatt pakt op reuzenslalom tweede wereldtitel

15:33 uur De Zwitserse skiër Marco Odermatt heeft bij de WK in de Franse Alpen zijn tweede wereldtitel veroverd. De 25-jarige Odermatt was in Courchevel de beste op de reuzenslalom, het onderdeel waarop hij vorig jaar in China olympisch goud won. De Zwitser zegevierde afgelopen zondag al op de afdaling.

Odermatt is de eerste Zwitserse alpineskiër die meerdere titels wint op een WK sinds Pirmin Zurbriggen, die in 1987 goud pakte op de super-G en reuzenslalom. Odermatt stond na de eerste run op de tweede plaats, met 0,58 seconde achterstand op Marco Schwarz. De Oostenrijker maakte in de tweede run echter wat foutjes en gaf bijna een seconde toe op Odermatt. Schwarz moest op 0,40 genoegen nemen met het brons. Loïc Meillard, landgenoot van Odermatt, eindigde als tweede met 0,32 achterstand.

De Nederlander Maarten Meiners ging tijdens de eerste run onderuit en werd daardoor uitgeschakeld. De 31-jarige Meiners eindigde op de Spelen op de achttiende plaats op de reuzenslalom.

FC Twente weer zonder Sadilek tegen Go Ahead

14:33 uur FC Twente moet het zondag in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles opnieuw doen zonder Michal Sadilek. De Tsjech ontbreekt weer wegens een blessure, aldus de club uit Enschede.

FC Twente-trainer Ron Jans had Sadilek juist net weer terug. De 23-jarige middenvelder deed vorige week mee tegen FC Volendam, een wedstrijd die met 3-0 werd gewonnen.

„Tegen Go Ahead Eagles wordt het een totaal andere wedstrijd”, aldus Jans. „Binnen 5 minuten was Volendam verslagen en hebben we verzuimd er nog twee extra in te schieten. Het was voor ons een van de makkelijkste wedstrijden van het seizoen. Dat gaat het zondag niet worden. We mogen aan de bak in de Adelaarshorst, maar daar zijn we op voorbereid.”

Bayern ziet Mazraoui en Mané terugkeren na lange afwezigheid

14:03 uur Bayern München-trainer Julian Nagelsmann verwacht dat de herstelde Noussair Mazraoui volgende week weer aansluit bij de groepstraining. Ook Sadio Mané is klaar voor een terugkeer bij de Duitse koploper.

„Mazraoui zal woensdag weer bij de training van de selectie zijn”, verklaarde Nagelsmann een dag voor de uitwedstrijd bij Borussia Mönchengladbach. De oud-Ajacied, die in 2023 nog geen wedstrijd speelde, trainde donderdag voor het eerst weer met de bal.

De Marokkaanse international liep tijdens het WK in Qatar een coronabesmetting op, waarna bij terugkeer in München een ontstoken hartzakje werd geconstateerd.

Mané miste het WK vanwege een beenblessure. De Senegalees speelde zijn laatste wedstrijd op 8 november, maar is inmiddels ook weer fit. FC Barcelona moet Pedri voorlopig missen wegens hamstringblessure.

Domper voor FC Barcelona: Pedri tijd aan kant

13:31 uur FC Barcelona moet het voorlopig stellen zonder Pedri. De Spaanse middenvelder heeft aan de thuiswedstrijd tegen Manchester United van donderdag een hamstringblessure overgehouden. Volgens Spaanse media gaat het herstel zo’n vier weken duren.

Pedri (20) werd in de eerste helft gewisseld. Sergi Roberto verving hem in Camp Nou, waar het uiteindelijk 2-2 werd.

„Het nieuws komt als een echte klap voor Barça, want Pedri verkeert de laatste tijd in een geweldige vorm en heeft een sleutelrol gespeeld in de lange ongeslagen reeks”, meldt de koploper van La Liga.

Pedri mist donderdag hoogstwaarschijnlijk de return in Manchester. Begin maart speelt FC Barcelona in de Copa del Rey tegen Real Madrid. Zondag staat voor de Catalanen eerst de thuiswedstrijd tegen Cádiz op het programma.

FC Barcelona heeft in de competitie 8 punten voorsprong op Real Madrid.

Fans ADO Den Haag en Willem II niet welkom in Den Bosch

12:29 uur Supporters van ADO Den Haag en Willem II zijn dit seizoen niet welkom bij de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch. De Bossche vierhoek - de burgemeester, het Openbaar Ministerie, de politie en FC Den Bosch - hebben dat besluit genomen omdat „een deel van de supporters op gespannen voet leeft met elkaar.”

„Voetbalwedstrijden horen plaats te vinden in een veilige omgeving en sportieve sfeer. Dit wordt beïnvloed door verschillende organisatie- en veiligheidsmaatregelen en door het gedrag van supporters. De partijen concluderen dat het toelaten van uitpubliek van genoemde clubs daarvoor op dit moment een te groot risico vormt”, zo luidt de gedeelde visie.

Het Keuken Kampioen Divisie-duel FC Den Bosch - ADO Den Haag wordt op zondag 26 februari gespeeld en FC Den Bosch - Willem II staat op 2 april op het programma.

„De intentie is om supporters van ADO Den Haag en Willem II in de toekomst weer van harte welkom te heten in de Brabantse hoofdstad en in de thuishaven van FC Den Bosch”, aldus de nummer 16 van de eerste divisie.

FC Emmen laat aanvaller Sánchez terugkeren naar Peru

11:34 uur FC Emmen laat Gonzalo Sánchez terugkeren naar Peru. De Italiaans-Peruaanse aanvaller tekende afgelopen zomer een contract voor twee seizoenen in Drenthe, maar kwam nog niet aan spelen toe in officiële wedstrijden.

„Hij wilde vanwege een gebrek aan speeltijd graag terug naar Peru en daar heeft de club aan meegewerkt. We wensen Gonzalo veel succes met het vervolg van zijn carrière”, aldus de nummer 16 van de Eredivisie.

„Gonzalo heeft een zware blessure gehad en is een centrumspits die we de tijd geven. We hopen dat zijn in het verleden bewezen potentie tot wasdom gaat komen”, zei Emmen-voorzitter Ronald Lubbers afgelopen zomer nog over de Zuid-Amerikaan.

Atletiekbaas: mogelijk sportkalender aanpassen om te warm weer

10.49 uur: Volgens Sebastian Coe, de voorzitter van de internationale atletiekbond World Athletics, zouden grote sportwedstrijden in de toekomst „losgekoppeld” kunnen worden van belangrijke kampioenschappen die in de (te) warme zomermaanden plaatsvinden. Dat zegt de Brit in aanloop naar de wereldkampioenschappen crosscountry die zaterdag in Australië van start gaan.

„Het is een hele belangrijke kwestie, want we leven in een wereld die zeer snel verandert en klimaatverandering heeft op veel dingen die we doen invloed”, meent Coe. „Ik denk dat we komende jaren op een andere manier naar de kalender moeten kijken. Ik kan me niet voorstellen dat de klimaatproblemen in de nabije toekomst worden opgelost.”

Als voorbeeld geeft Coe dat enkele jaren geleden bij de Amerikaanse atletiekkampioenschappen in Oregon de 5000 en 10.000 meter bij de mannen werden verplaatst vanwege de hitte. De kampioenschappen vonden plaats in juni omdat de temperatuur dan een stuk milder is, maar de betreffende afstanden werden vanwege uitzonderlijk hoge temperaturen toch op een ander moment gehouden.

„Als de Olympische Spelen van 2024 in Parijs vorig jaar of het jaar ervoor hadden plaatsgevonden, dan had je in precies dezelfde situatie gezeten”, denkt Coe, refererend aan de snikhete Franse zomers. „Ik denk dus dat we veel tijd moeten steken in kijken naar hoe de kalender in elkaar zit en misschien een aantal zwaardere wedstrijden moeten loskoppelen van onze zomerse wereldkampioenschappen.”

Milwaukee Bucks blijft winnen, maar verliest Antetokounmpo

08.43 uur: Milwaukee Bucks heeft zijn ongeslagen serie voortgezet met een 112-100-zege bij Chicago Bulls. De nummer 2 van de Eastern Conference van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA raakte wel sterspeler Giannis Antetokounmpo kwijt met een blessure.

De zege op de Bulls betekende de twaalfde overwinning op rij voor de Bucks. Brook Lopez was goed voor 33 punten namens de bezoekers, Jevon Carter voegde 22 punten aan het totaal toe.

De blessure van Antetokounmpo was een domper op de vreugde. De Griek moest in de tweede periode de wedstrijd verlaten met naar alle waarschijnlijkheid een verstuikte pols. Dit weekend heeft de ploeg uit Wisconsin geen NBA-wedstrijd op het programma staan vanwege de jaarlijkse All-Star Game. Antetokounmpo zou het team uit de Eastern Conference hebben aangevoerd.