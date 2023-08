Meevaller PSV: André Ramalho hervat training

PSV zit dun in de verdedigers en met het oog op een eventuele afwezigheid van Boscagli tegen Rangers FC testte Bosz afgelopen woensdag in een ingelaste oefenwedstrijd van de reserves tegen het beloftenteam van AS Monaco aanwinst Jerdy Schouten wederom als centrale verdediger. Schouten maakte op die voor hem ongewone positie al zijn debuut in de competitiewedstrijd tegen Vitesse en moest in de slotfase tegen Rangers in Glasgow na het uitvallen van Ramalho en Boscagli ook als centrumverdediger aan de bak. Naast Boscagli beschikt Bosz momenteel over slechts vier fitte verdedigers: Ramalho en de vleugelverdedigers Jordan Teze, Shurandy Sambo en Sergino Dest. Laatstgenoemde maakte pas afgelopen zondag de overstap van FC Barcelona naar PSV en debuteerde in Glasgow met een basisplaats voor zijn nieuwe club, wat hij verdienstelijk deed.

PSV heeft momenteel vier verdedigers in de lappenmand zitten (Patrick van Aanholt, Armando Obispo, Mauro Junior en Fredrik Oppegard). Die laatste drie trainen inmiddels na een langdurige afwezigheid wel weer individueel, maar het duurt naar verwachting nog wel enkele weken, voordat ze inzetbaar zijn.

Verdedigende versterkingen

De Eindhovense club is nadrukkelijk op zoek naar versterking voor het centrum van de verdediging. Zeno Debast van Anderlecht, de vorig seizoen al van Everton gehuurde Jarrad Branthwaite en Miles Robinso van Atlanta United zijn daarvoor in beeld. Als PSV erin slaagt op korte termijn nog een verdediger aan te trekken dan kan die toch niet meedoen in de return tegen Rangers FC, omdat er alleen voor aanvang van de eerste wedstrijd van een tweeluik nieuwe spelers op de lijst gezet kunnen worden.

PSV kan het weekend gebruiken om te herstellen en zich optimaal voor te bereiden op de belangrijke return tegen Rangers FC, omdat het competitieduel met Go Ahead Eagles is uitgesteld vanwege de Europese kraker van de Eindhovenaren. Het eerste duel tussen Rangers FC en PSV eindigde, net als vorig seizoen in 2-2. Vorig seizoen ging het in de return in Eindhoven mis, doordat PSV met 0-1 verloor na een grove persoonlijke fout van Ramalho, die op de rand van het zestienmetergebied de bal verspeelde aan Malik Tillman, die inmiddels als huurling actief is voor PSV, maar nog wacht op zijn debuut in de hoofdmacht.