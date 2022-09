Deadline Day: Oud-verdediger Heerenveen en Excelsior naar Leicester

DONDERDAG 1 SEPTEMBER

Leicester City haalt Belg Faes als vervanger van Fofana

13.44 uur: Leicester City heeft de Belgische international Wout Faes aangetrokken. De 24-jarige verdediger komt over van Stade Reims uit Frankrijk en heeft bij de Engelse club een contract getekend voor vijf seizoenen. Faes moet de opvolger worden van de Fransman Wesley Fofana, die overstapte naar Chelsea. Naar verluidt is er met de overgang van Faes zo’n 20 miljoen euro gemoeid.

Faes speelde eerder in Nederland bij SC Heerenveen en Excelsior en in eigen land bij Oostende. Hij treft bij Leicester zijn landgenoten Youri Tielemans, Timothy Castagne en Dennis Praet. Leicester is het nieuwe seizoen slecht gestart en staat onderaan in de Premier League met 1 punt uit vier wedstrijden.

Manchester City neemt na Haaland ook Akanji over van Dortmund

11.40 uur: Manchester City heeft na Erling Haaland ook Manuel Akanji overgenomen van Borussia Dortmund. De 27-jarige verdediger ondertekende een contract voor vijf jaar bij de kampioen van Engeland. De 41-voudig international van Zwitserland wordt bij City herenigd met de Noorse topscorer Haaland, die eerder al de overstap maakte van Dortmund naar Manchester. De spits maakte in vijf wedstrijden in de Premier League al negen doelpunten.

Akanji is na Haaland, Stefan Ortega, Kalvin Phillips en Sergio Gómez de vijfde aanwinst deze zomer voor trainer Pep Guardiola. De Zwitser speelde 4,5 jaar voor Dortmund, dat hem begin 2018 overnam van FC Basel. In 153 wedstrijden voor de Duitse club maakte Akanji vier doelpunten. Dit seizoen kwam de verdediger nog niet in actie. Hij wordt bij Manchester City een concurrent van Nathan Aké. De Oranje-international had een basisplaats in de eerste wedstrijden van het seizoen, tot hij een liesblessure opliep.

Feyenoord haalt talenten weg bij PSG en Viktoria Köln

11.14 uur: Feyenoord heeft de Onder 21-selectie per direct versterkt met de komst van twee spelers. De Duitse linksbuiten Youssef Amyn en de Franse middenvelder Tidjany Touré zijn in Rotterdam gearriveerd.

Amyn (19) komt over van FC Viktoria Köln en zette zijn handtekening onder een contract dat hem tot medio 2024 aan de club verbindt met de optie voor nog een seizoen. Touré (20) wordt overgenomen van Paris Saint-Germain en tekent tot medio 2023 met een optie voor nog twee jaar.

„Met het aantrekken van Youssef en Tidjany halen we twee getalenteerde spelers in huis voor Feyenoord onder 21,’ zegt Rini Coolen, Head of Academy van Feyenoord. ’Ondanks dat Youssef pas net 19 jaar is geworden heeft hij al behoorlijk wat ervaring opgedaan in het Duitse profvoetbal en is hij tevens jeugdinternational. Tidjany is een aanvallend ingestelde speler die op meerdere posities uit de voeten kan. Hij kwam het afgelopen seizoen uit voor de beloftenploeg van Paris Saint-Germain. Ook heeft hij al enkele duels in de UEFA Youth League achter zijn naam staan.’

Ook Vertonghen keert terug in België

10.47 uur: Net zoals Toby Alderweireld, zijn maatje bij Ajax, Tottenham en de nationale ploeg van België, keert ook Jan Vertonghen terug naar zijn geboorteland. RSC Anderlecht heeft de linkspoot bijna binne. Benfica heeft zijn akkoord gegeven aan paars-wit voor de overgang van Vertonghen (35), die snel in Brussel verwacht wordt voor zijn medische tests en zijn handtekening.

Er ligt een contract voor twee jaar klaar. De bedoeling is om de deal donderdag nog af te ronden. Met Vertonghen haalt Anderlecht een schat aan ervaring binnen en een leider achterin, zoals Antwerp met Alderweireld.

Bij Benfica was hij vorig seizoen nog belangrijke waarde, ook in de Champions League, maar een trainerswissel en een verjongingstrend deed hem de das om.

Dolberg van Nice naar Sevilla

10.41 uur: Kasper Dolberg gaat in de Spaanse competitie voetballen. Sevilla huurt de Deense spits voor een jaar van de Franse club OGC Nice en bedong tevens een optie tot koop. Dolberg brak door bij Ajax, waarvoor hij tussen 2016 en 2019 in de Eredivisie 33 doelpunten maakte.

De Deen bereikte met Ajax in 2017 de finale van de Europa League, waarin Manchester United te sterk bleek. Twee jaar later strandde Ajax in de Champions League in de halve finales. Dolberg stapte daarna voor iets meer dan 20 miljoen euro over naar Nice. Hij maakte 23 doelpunten in de Ligue 1.

Sevilla liet woensdag de Argentijnse international Lucas Ocampos op huurbasis naar Ajax gaan. Met oud-Ajacied Dolberg haalt de Spaanse club van verdediger Karim Rekik een nieuwe aanvaller binnen. Sevilla is moeizaam begonnen aan het seizoen en heeft na drie competitiewedstrijden pas 1 punt. Dolberg, 35-voudig international van Denemarken, treft in Andalusië zijn landgenoot Thomas Delaney.

PEC Zwolle huurt jeugdinternational Bogarde van Hoffenheim

10.09 uur: PEC Zwolle huurt Melayro Bogarde voor de rest van dit seizoen van de Duitse club TSG Hoffenheim. De 20-jarige verdediger, jeugdinternational van Jong Oranje, speelde vorig seizoen een half jaar op huurbasis bij FC Groningen.

Bogarde doorliep als jeugdspeler de voetbalacademie van Feyenoord. Hij stapte in 2018 over naar Hoffenheim. Als jongste Nederlandse speler debuteerde hij in 2020 in de Bundesliga in de wedstrijd tegen FSV Mainz. PEC Zwolle, na de degradatie uit de Eredivisie nu de koploper in de Keuken Kampioen Divisie, haalde Bogarde op de laatste dag van de transferperiode binnen. De Zwollenaren versterkten zich eerder al met onder anderen Bart van Hintum, Haris Medunjanin, Lennart Thy en Stijn Meijer.

Bogarde is blij met zijn overgang. „PEC Zwolle is voor mij een logische, maar ook hele mooie stap in mijn carrière. Ik wil op dit moment namelijk maar één ding en dat is voetballen. Die kans hoop ik bij PEC Zwolle te krijgen.”

WOENSDAG 31 AUGUSTUS

FC Emmen neemt Bouchouari op huurbasis over van Anderlecht

23:41 uur FC Emmen neemt Mohamed Bouchouari op huurbasis over van de Belgische club Anderlecht. De 21 jaar oude rechtsback wordt tot het einde van het seizoen gehuurd.

Bouchouari speelde in de jeugd bij PSV, waarna hij verkaste naar Zulte Waregem. Daar plukte Anderlecht hem weg, maar tot een doorbraak kwam het niet bij die club.

FC Emmen keerde eerder dit jaar terug in de Eredivisie, waarin het momenteel twaalfde staat.

Januzaj verruilt Real Sociedad voor Sevilla

22:12 uur Adnan Januzaj verruilt Real Sociedad voor Sevilla. De 27-jarige Belgische middenvelder was transfervrij en heeft voor vier seizoenen getekend.

Januzaj speelde in het verleden voor Manchester United, Borussia Dortmund en Sunderland. Hij is mogelijk gehaald als opvolger van Lucas Ocampos, die met Ajax in gesprek is over een overgang.

Bekijk ook: Chelsea meldt zich bij PSV voor Sangaré

Balotelli vervolgt loopbaan in Zwitserland

22:00 uur Mario Balotelli vervolgt zijn loopbaan in Zwitserland. De 32-jarige Italiaan heeft voor twee jaar getekend bij FC Sion, de huidige nummer 6 van Zwitserland.

„Balotelli zal ons aanvallend veel brengen aangezien hij een volledig seizoen heeft gedraaid en met vertrouwen naar ons komt. Hij is het soort spits dat we nodig hadden, met grote vastberadenheid. Het is een eer om hem bij ons te hebben”, zei Barthélémy Constantin, de technisch directeur van FC Sion.

Balotelli speelde vorig seizoen bij het Turkse Adana Demirspor. In het verleden kwam hij uit voor grote clubs als Internazionale, Manchester City en Liverpool.

Bekijk ook: Odysseas Vlachodimos bereikt persoonlijk akkoord met Ajax

FC Groningen huurt Amerikaanse aanvaller van Augsburg

21:30 uur FC Groningen heeft zich op de laatste dag van de transferperiode versterkt met de Amerikaanse aanvaller Ricardo Pepi. De 19-jarige Pepi wordt gehuurd van de Duitse club FC Augsburg.

Volgens FC Groningen wordt Pepi „beschouwd als één van de grootste talenten van het Amerikaanse voetbal.” Hij maakte al als 16-jarige zijn debuut als profvoetballer.

Pepi verkaste pas in de winter van dit jaar naar Augsburg, de huidige nummer 14 van de Bundesliga.

Mogelijk wordt Pepi gehaald als vervanger van Jørgen Strand Larsen, die mogelijk nog vertrekt uit Groningen.

Een andere aanvaller, Romano Postema (20), werd door de Groningers verhuurd aan eerstedivisionist Roda JC.

Fortuna Sittard plukt Portugese aanvaller Embaló weg bij Benfica

19:28 uur Fortuna Sittard heeft de Portugese aanvaller Úmaro Embaló aangetrokken. De 21-jarige Embaló, die overkomt van Benfica, heeft voor vier jaar getekend in Limburg.

„De keuze voor Fortuna is een bewuste keuze. Ik wil me als speler verder ontwikkelen in een interessante competitie die goed staat aangeschreven en steeds sterker wordt”, aldus de jonge aanvaller.

Embaló kwam als tiener terecht in de jeugdopleiding en speelde 59 wedstrijden voor Benfica B, dat uitkomt op het tweede niveau van Portugal.

Juventus huurt Paredes van Paris Saint-Germain

19.14 uur: Juventus huurt Leandro Paredes tot het einde van het seizoen van Paris Saint-Germain. De Italiaanse club heeft ook een optie tot koop bedongen en kan de Argentijnse middenvelder na dit seizoen voor ruim 22 miljoen euro overnemen.

PSG nam Paredes begin 2019 over van de Russische club FK Zenit. Paredes speelde al eerder in de Serie A, voor onder meer AS Roma.

Paredes werd in Parijs drie keer landskampioen. Winst van de Champions League bleef uit.

Excelsior haalt keeper Alblas en Griekse aanvaller Lamprou

19.12 uur: Excelsior heeft zich verzekerd van de diensten van keeper Norbert Alblas en aanvaller Lazaros Lamprou. De 27-jarige Alblas heeft voor één seizoen getekend, de 24 jaar oude Lamprou voor twee seizoenen. Beiden hebben een optie in hun contract staan voor een extra seizoen.

Alblas speelde eerder voor AZ, Ajax, NEC en TOP Oss. „Het is altijd mijn doel geweest om in de Eredivisie te spelen en daar heb ik hard voor moeten werken. Ik heb onderweg ook wat tegenslagen gehad met blessures en dan is het mooi dat ik nu deze stap kan zetten”, aldus Alblas.

Lamprou komt over van het Griekse PAOK Saloniki. Hij speelde eerder namens Fortuna Sittard en FC Twente in de Eredivisie. „Excelsior Rotterdam staat voor mooi en aanvallend voetbal. Voor mij is het in deze fase van mijn carrière belangrijk dat ik veel wedstrijden kan spelen in een goede omgeving en Excelsior is daarvoor voor mij het juiste podium”, aldus de Griek.

Cambuur neemt Van Kaam over van FC Groningen

17.45 uur: Cambuur heeft middenvelder Daniël van Kaam overgenomen van FC Groningen. De 22-jarige Van Kaam heeft voor drie seizoenen getekend in Friesland.

„Daniël is een veelzijdige middenvelder die op meerdere posities uit de voeten kan. Zijn kwaliteiten zijn bekend en passen bij onze speelwijze. Het was alleen wachten op het juiste moment en we zijn blij dat we hem nu binnen hebben”, aldus technisch manager Foeke Booy.

Van Kaam speelde zeventig keer voor FC Groningen en doorliep alle jeugdelftallen van Oranje.

Cambuur staat na vier duels elfde in de Eredivisie, FC Groningen drie plekken hoger.

NEC legt Terry Lartey Sanniez voor één seizoen vast

17.33 uur: NEC heeft zich op de valreep van het sluiten van de transfermarkt versterkt met verdediger Terry Lartey Sanniez. De in Amsterdam geboren rechtsback annex centrale verdediger trainde gedurende de voorbereiding al met de ploeg van trainer Rogier Meijer mee.

De 26-jarige voetballer van Ghanese komaf is geen onbekende voor NEC Tussen 2018 en 2021 stond Lartey Sanniez ook al bij de club uit Nijmegen onder contract.

Bekijk ook: Ajax bevestigt komst Lucas Ocampos

Verdediger Fofana verruilt Leicester City voor Chelsea

15.07 uur: Wesley Fofana speelt de rest van dit seizoen voor Chelsea. De 21-jarige centrumverdediger komt over van Leicester City en tekent in Londen een zevenjarig contract.

De Fransman speelde twee seizoenen bij Leicester City, dat hem in 2020 bij het Franse Saint-Etienne wegplukte. Met Leicester won hij in 2021 de FA Cup en speelde hij in totaal 52 wedstrijden.

„De laatste twee dagen zijn belangrijke dagen voor me geweest en ik ben ontzettend blij”, reageerde Fofana op zijn overstap. „Vanochtend heb ik met het team getraind. Het voelt als een droom voor me. Ik kijk ernaar uit om wedstrijden te spelen voor de fans en de club. Ik ben hier om prijzen te pakken. De Champions League, Premier League, FA Cup, Carabao Cup, alles”, zei hij.

Belgisch international Vanaken blijft tot 2027 bij Club Brugge

14.56 uur: Hans Vanaken blijft langer bij Club Brugge. De middenvelder heeft een nieuw contract ondertekend dat hem tot 2027 aan de Belgische landskampioen verbindt.

De 30-jarige Vanaken speelt al sinds 2015 voor Brugge. Hij won met de club vijf landstitels en vier keer de Supercup. In 2018 en 2019 werd hij uitgeroepen tot profvoetballer van het jaar in België.

Hoewel er interesse uit het buitenland was, tekende de Belgische international bij in Brugge, waar ook de Nederlanders Ruud Vormer, Bjorn Meijer en Noa Lang onder contract staan. Lang, die momenteel kampt met een enkelblessure, gaf eerder deze zomer aan dat hij wil vertrekken bij Club.

Ajax contracteert Grillitsch

14.27 uur: Met Lucas Ocampos wil het nog niet vlotten, maar Ajax heeft zijn eerste deadlinedag-versterking binnen. De Amsterdammers bereikten een definitief akkoord met de Oostenrijkse international Florian Grillitsch (27). De verdedigende middenvelder tekent in de Johan Cruijff ArenA een contract tot de zomer van 2023 met een optie voor nog een seizoen.

Met de transfervrije komst van de oud-speler van Hoffenheim troeft Ajax aartsrivaal Feyenoord af. De Rotterdammers waren al ver met de speler, die er echter voor kiest om Champions League-voetbal te kunnen spelen.

Grllitisch heeft een karrenvracht aan ervaring, speelde al 257 duels voor al zijn clubs en kwam 33 keer uit voor het Oostenrijks nationale elftal.

FC Utrecht huurt Japanse aanvaller Maeda ook dit seizoen

11.57 uur: FC Utrecht heeft Naoki Maeda voor nog een seizoen gehuurd van Grampus Nagoya met een optie tot koop. Omdat Maeda zijn revalidatie bij FC Utrecht heeft afgewerkt en al de hele voorbereiding heeft meegemaakt, kan de Japanner direct aansluiten bij de selectie van trainer Henk Fraser. Maeda werd in januari op huurbasis overgenomen van Nagoya Grampus, maar liep in zijn eerste wedstrijd door een harde tackle van Ajax-verdediger Lisandro Martinez in de openingsfase direct een enkelbreuk op, waardoor zijn avontuur in FC Utrecht in eerste instantie tot slechts elf minuten beperkt bleef.

De afgelopen maanden maakte de inmiddels volledig herstelde Maeda een prima indruk op het trainingsveld, zodat FC Utrecht besloten heeft hem opnieuw te huren. Maeda is aanwinst nummer dertien van FC Utrecht, dat deze zomer zeer actief is op de transfermarkt. Oud-Ajacied Amin Younes moet aanwinst nummer veertien worden. FC Utrecht wil de aanvaller voor één seizoen huren. Die deal bevindt zich in de afrondende fase.

Odisseas Vlachodimos. Ⓒ ANP/HH

Ajax roert zich op laatste dag

11.25 uur: De transfer van Benfica-keeper Odysseas Vlachodimos (28) naar Ajax hangt af van de slagvaardigheid van de Portugezen. Benfica wil de 24-jarige doelman Vladan Kovacevic van Rakow inlijven en pas als dat woensdag is gelukt, wordt een vertrek van Vlachodimos bespreekbaar.

Ondertussen wordt de soap rond Lucas Ocampos (28) vervolgd. De rvc van Ajax stak vanochtend een stokje voor de komst van de Argentijnse buitenspeler van Sevilla, maar de Nederlandse topclub kan nu goedkoper zaken doen. Daardoor is er wellicht toch weer een opening.

Bekijk ook: Ajax bevestigt komst Lucas Ocampos

Vitesse verhuurt middenvelder Huisman aan VVV Venlo

11.20 uur: Vitesse verhuurt middenvelder Daan Huisman voor de rest van het seizoen aan VVV-Venlo, dat in de Keuken Kampioen Divisie speelt.

„Daan heeft zijn waarde voor Vitesse al bewezen, maar zit al een tijdje tegen de volgende stap aan. Om die daadwerkelijk te kunnen zetten, is het goed voor hem om meer vlieguren te maken bij VVV-Venlo”, zegt Benjamin Schmedes, de technisch directeur van Vitesse. „Ondanks zijn behoorlijke aantal wedstrijden in ons eerste elftal is Daan nog relatief jong en is hij dus nog volop in ontwikkeling. We gaan zijn prestaties en groei in Venlo nauwlettend volgen.”

De 22-jarige Huisman maakte in september 2020 zijn Eredivisie-debuut voor Vitesse. Afgelopen seizoen speelde hij met de Arnhemmers in de Conference League, waarin Huisman scoorde tegen Stade Rennais FC en NŠ Mura.

Huisman staat bij Vitesse nog tot medio 2023 onder contract. De Arnhemse club beschikt over een optie om de verbintenis met één seizoen te verlengen.

Bekijk ook: Spanning bij Ajax rond Ocampos loopt op

Feyenoord verhuurt aanvaller Baldé aan FC Dordrecht

11.11 uur: Feyenoord verhuurt aanvaller Aliou Baldé voor de rest van het seizoen aan FC Dordrecht. De 19-jarige Senegalees kwam dit seizoen in actie voor Feyenoord onder 21.

De Rotterdammers namen Baldé begin 2021 over van Diambars FC de Saly uit Senegal. De aanvaller werd in januari van dit jaar voor de rest van het vorige seizoen verhuurd aan Waasland-Beveren in België.

„Door de blessures van Jaymillio Pinas en Malhory Noc zijn de keuzes voorin op dit moment beperkt en missen we pure snelheid”, zegt innovatiemanager Leon Vlemmings van Dordrecht. „Baldé is erg snel en voegt een specifieke kwaliteit toe aan het elftal. Mooi dat we dit hebben kunnen realiseren door de goede relatie met Feyenoord. We zijn nu in afwachting van zijn werkvergunning.”

PSG neemt Spaanse middenvelder Ruiz over van Napoli

07.38 uur: Paris Saint-Germain heeft de Spaanse middenvelder Fabián Ruiz overgenomen van Napoli. De 26-jarige Ruiz heeft voor vijf jaar getekend in Parijs.

Ruiz speelde sinds 2018 bij Napoli, dat hem vier jaar geleden overnam van Real Betis. Daar doorliep hij de jeugdopleiding.

Tot op heden speelde Ruiz vijftien interlands voor Spanje, waarin hij één keer scoorde

DINSDAG 30 AUGUSTUS

Tottenham Hotspur verhuurt verdediger Reguilón aan Atlético

19:51 uur Sergio Reguilón keert terug naar Madrid. De verdediger speelt dit seizoen namelijk op huurbasis voor Atlético Madrid. Hij wordt verhuurd door Tottenham Hotspur, de club die hem twee jaar geleden voor ruim 25 miljoen euro overnam van Real Madrid. De 25-jarige linksback is nog niet helemaal fit. De Spanjaard liep in mei een liesblessure op.

Reguilón speelde in twee jaar 67 duels in verschillende competities voor de Spurs.

Callum Hudson-Odoi. Ⓒ AFP

Leverkusen huurt aanvaller Hudson-Odoi van Chelsea

19:00 uur Bayer Leverkusen heeft Callum Hudson-Odoi op huurbasis overgenomen van Chelsea. De 21-jarige aanvaller hoopt in de Bundesliga meer minuten te maken met het oog op het WK in Qatar, eind dit jaar.

Hudson-Odoi is afkomstig uit de jeugdopleiding van Chelsea en hij speelde al 126 duels voor de Londense topclub. Tevens speelde hij drie keer voor de nationale ploeg van Engeland.

Bayer Leverkusen is slecht aan het seizoen begonnen. In de eerste vier speelronden pakte Leverkusen slechts 3 punten. Zaterdag werd Mainz 05 met 3-0 verslagen.

Naci Ünüvar. Ⓒ ANP/HH

Ajax verhuurt aanvaller Ünüvar aan Trabzonspor

Ajax-talent Naci Ünüvar speelt het komende seizoen voor Trabzonspor. Beide clubs zijn het eens geworden over een verhuurperiode van één jaar. De vleugelaanvaller, die nog tot 2026 vastligt, moet in Turkije vlieguren gaan maken.

De 19-jarige Ünüvar doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte op 22 januari 2020 zijn debuut in het eerste elftal in de bekerwedstrijd Ajax – SV Spakenburg: 7-0. In dat duel scoorde hij vanaf de strafschopstip. De rechtspoot speelde tot nog toe drie wedstrijden in de hoofdmacht. Daarnaast kwam hij 73 keer in actie voor Jong Ajax, waarin hij 24 doelpunten maakte.

Bekijk ook: Naci Ünüvar op huurbasis naar Trabzonspor

Zirkzee verruilt Bayern München voor Bologna

Joshua Zirkzee verruilt Bayern München voor Bologna. De Italiaanse club, uitkomend in de Serie A, betaalt zo’n 8,5 miljoen euro voor de spits, die de afgelopen seizoenen werd verhuurd aan Parma en Anderlecht.

Bayern München heeft in de verbintenis laten opnemen dat het de 21-jarige Nederlander kan terugkopen. „Want hij heeft heel veel potentieel”, vindt directeur Hasan Salihamidzic van de kampioen van Duitsland. „Joshua vindt het nu belangrijk dat hij veel gaat spelen. Daarom hebben we aan zijn verzoek voldaan en geven we toestemming voor een transfer naar Bologna.”

RKC Waalwijk doet Lennerd Daneels van de hand

RKC Waalwijk is op de voorlaatste dag van de transferwindow een van zijn aanvallers kwijtgeraakt. Lennerd Daneels verhuist naar Roda JC, dat geen vergoedingssom betaalt voor het nog tot 2023 doorlopende contract. Beide partijen gaan in goed overleg uit elkaar.

Door de komst van onder meer Florian Jozefzoon kon Daneels niet meer rekenen op een basisplaats bij RKC. Daar speelde hij sinds 2019. De Belg maakte toen de overstap van PSV, de club waar hij is opgeleid.

Vitesse huurt Vidovic van Bayern

Vitesse heeft de huur bevestigd van Gabriel Vidovic. Hij komt voor één seizoen over van de Duitse Rekordmeister Bayern München. De 18-jarige Vidovic is een Duits-Kroatische aanvallend ingestelde middenvelder of nummer tien. Hij is de negende versterking voor Vitesse.

Eerder namen de Arnhemmers verdediger Melle Meulensteen voor 1 miljoen euro over van RKC Waalwijk en werd rechtsback Carlens Arcus transfervrij vastgelegd. De Haïtiaan kwam over van Auxerre.

Vanwege de gecompliceerde situatie met de overname heeft technisch directeur Benjamin Schmedes zich echter vooral op huurlingen gericht. Behalve Vidovic zijn eerder ook al Kacper Kozlowski, Kjell Scherpen (beiden Brighton), Mohamed Sankoh (VfB Stuttgart), Ryan Flamingo (Sassuolo), Ferro (Benfica) en Bartosz Bialek (VfL Wolfsburg) gehuurd.

Vidovic, die jeugdinternational is voor Kroatië, wordt in Duitsland gezien als groot talent en kwam ondanks zijn jeugdige leeftijd al viermaal uit in de hoofdmacht van Bayern. Voor Vidovic was ook interesse van onder andere Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC en FC Augsburg, maar de stap naar Vitesse wordt gezien als een goede vervolgstap in zijn carrière.

Vitesse-trainer Thomas Letsch krijgt wel een jeugdige groep tot zijn beschikking. Sankoh, Kozlowski en Vidovic zijn achttien en Flamingo negentien, terwijl Bialek en de zelf opgeleide Million Manhoef, Daan Huisman en Enzo Cornelisse twintig zijn.

sc Heerenveen huurt Colassin van RSC Anderlecht

sc Heerenveen neemt Antoine Colassin op huurbasis over van RSC Anderlecht. De 21-jarige spits speelt de rest van dit seizoen in het Abe Lenstra stadion. Bovendien is in de deal met de Belgische club een optie tot koop bedongen.

Technisch manager Ferry de Haan is blij dat het gelukt is om de talentvolle aanvaller naar Friesland te halen. „Antoine is bij Anderlecht omgeturnd van middenvelder tot spits. Hij is een jongen die enorm hard werkt en waar volgens ons ook nog de nodige rek inzit. Wij denken dat hij zich bij ons goed verder kan ontwikkelen om zijn potentie volledig tot wasdom te laten komen. We zijn dan ook blij dat we een optie tot koop hebben bedongen.”

NEC heeft gewenste aanvaller binnen

NEC huurt Landry Dimata van Espanyol. De aanvaller, die donderdag zijn 25e verjaardag viert, werd vorig jaar nog voor ruim 2 miljoen euro overgenomen van RSC Anderlecht, nadat hij het seizoen ervoor al gehuurd was door de club.

Landry Dimata in actie tegen Atletico Madrid. Ⓒ ANP/HH

In Spanje is er momenteel weinig toekomstperspectief voor de Belg. De voorbije anderhalf jaar maakte hij regelmatig minuten, maar dit seizoen zat Dimata nog geen een keer bij de wedstrijdselectie.

Het is de zevende versterking voor NEC dit seizoen. Eerder kwamen Oussama Tannane, Jasper Cillessen, Philippe Sandler, Calvin Verdonk, Pedro Marques en Joris Kramer.

Club Brugge betaalt recordbedrag voor Oekraïner Yaremchuk

Club Brugge heeft voor de grootste inkomende transfer ooit in het Belgische voetbal gezorgd. De landskampioen trok de Oekraïense aanvaller Roman Yaremchuk aan voor 16 miljoen euro. Dat bedrag kan volgens Belgische media via bonussen oplopen tot 19 miljoen euro.

Daarmee overtreft Club Brugge de 11,75 miljoen euro die Standard Luik drie jaar geleden aan Internazionale betaalde voor Zinho Vanheusden. De Belgische verdediger keerde vorig jaar terug naar Inter, dat hem dit seizoen heeft verhuurd aan AZ.

Roman Yaremchuk Ⓒ ANP/HH

Club Brugge neemt de 26-jarige Yaremchuk over van Benfica. De Oekraïense international speelde eerder al vier seizoenen in de Belgische competitie bij AA Gent, dat hem vorig jaar voor 17 miljoen euro verkocht aan de Portugese club. Yaremchuk wist bij Benfica geen vaste basisplaats te veroveren. Als invaller maakte hij wel een belangrijk doelpunt tijdens het eerste duel met Ajax in de achtste finales van de Champions League (2-2). Benfica won de return in Amsterdam met 1-0 en bereikte daardoor de kwartfinales.

Yaremchuk ondertekende in Brugge een contract voor vier jaar. Hij wordt ploeggenoot van de Nederlanders Ruud Vormer, Bjorn Meijer en Noa Lang, de Oranje-international die wil vertrekken.

FC Groningen trekt Duitse aanvaller Krüger aan

FC Groningen heeft de Duitse aanvaller Florian Krüger aangetrokken. De 23-jarige Krüger komt over van Arminia Bielefeld, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Bundesliga. De Duitser ondertekende bij Groningen een contract voor vier jaar, met een optie op nog een seizoen.

Krüger speelde afgelopen seizoen 27 wedstrijden op het hoogste niveau in Duitsland en scoorde één keer. In de jaren daarvoor kwam de aanvaller in de tweede Bundesliga uit voor FC Erzgebirge Aue. Hij speelde in de jeugd voor onder meer Schalke 04.

„Florian is een multifunctionele aanvaller, die als spits kan spelen of om een diepe spits heen en eventueel ook vanaf de zijkanten”, zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen. „Hij is dynamisch, behoorlijk snel en kan goed afwerken.” Fledderus en de Duitse trainer Frank Wormuth van FC Groningen probeerden Krüger eerder al aan te trekken toen ze samen bij Heracles Almelo werkten. „Hij kwam nu opnieuw op de radar en daarop hebben wij heel snel geschakeld. Het is een kwestie van timing geweest”, aldus de directeur.

De transfermarkt in Nederland sluit woensdag om middernacht. Groningen wees de afgelopen weken al heel wat biedingen van buitenlandse clubs op de Noorse spits Jørgen Strand Larsen af.

Middenvelder El Messaoudi tekent voor een jaar bij FC Emmen

Middenvelder Ahmed El Messaoudi gaat bij FC Emmen voetballen. De 27-jarige El Messaoudi, die overkomt van Gaziantep FK uit Turkije, heeft een contract voor één seizoen getekend bij de Drentse club, met een optie op een tweede seizoen.

De Marokkaanse Belg maakte in 2013 zijn debuut in het Belgische betaald voetbal bij Lierse SK. In het seizoen 2018-2019 kwam El Messaoudi op huurbasis uit voor Fortuna Sittard, waarna hij een transfer naar FC Groningen maakte. In totaal maakte hij in 51 duels in de Eredivisie tien doelpunten voor de Groningse club. Het afgelopen seizoen speelde de middenvelder in Turkije.

„Met Ahmed voegen we een veelzijdige middenvelder toe aan de selectie”, zegt voorzitter Ronald Lubbers van FC Emmen. „Hij kan op alle posities op het middenveld uit de voeten en past bij onze manier van spelen.”

FC Emmen werd afgelopen seizoen kampioen in de Keuken Kampioen Divisie en promoveerde zodoende naar de Eredivisie. Na vier wedstrijden heeft de ploeg 4 punten en staat op de dertiende plek.

Voormalig PEC Zwolle-speler Ehizibue naar Udinese

Rechtsback Kingsley Ehizibue verruilt 1. FC Köln na drie jaar voor de Italiaanse club Udinese. De Nederlander met Nigeriaanse roots, geboren in Duitsland, ondertekende een contract tot medio 2026 met een optie voor nog een seizoen.

Ehizibue brak in het seizoen 2014-2015 door bij PEC Zwolle, waarna hij in 2019 overstapte naar FC Köln. Voor de Duitse ploeg speelde de voormalig Nederlands jeugdinternational in totaal 76 wedstrijden. Afgelopen week plaatste hij zich met FC Köln voor de groepsfase van de Conference League. Ehizibue had in Keulen nog een contract voor één seizoen.

Na drie wedstrijden staat Udinese, de club van verdediger Bram Nuytinck, met 4 punten op de elfde plaats in de Italiaanse Serie A. Napoli voert met 7 punten de ranglijst aan.