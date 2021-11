Wereldbeker shorttrack: Fraai zilver Sjinkie Knegt op 1500 meter

Schulting reed lang op kop, maar werd in de slotronde gepasseerd door de Zuid-Koreaanse Lee Yu-bin (goud) en Courtney Sarault uit Canada (zilver). In de halve finales was al gebleken dat Schulting niet zo superieur is als de afgelopen weken. Ze werd toen derde achter twee Koreaansen, maar plaatste zich op basis van haar tijd voor de strijd om de medailles.

Bij de wereldbeker van vorige week in het Hongaarse Debrecen pakte Schulting vier gouden medailles: op de 500, 1000 en 1500 meter en de aflossing met de vrouwenploeg. De Nederlandse won eerder al de 1500 meter bij de wereldbeker in Japan. In het wereldbekerklassement op deze afstand eindigde Schulting als tweede, achter Lee. Ze pakte bij de eerste wereldbeker in Peking geen punten door een val in de kwartfinales.

Aan de 500 meter hield Schulting in Dordrecht geen eremetaal over. Ze ging in de laatste ronde van de finale onderuit toen ze de Italiaanse Arianna Fontana voorbij probeerde te schaatsen. Het goud ging naar de Canadese Kim Boutin, voor Fontana. Door de val van Schulting eindigde de Russische Elena Seregina als derde. Xandra Velzeboer en Selma Poutsma, de andere twee Nederlandse deelneemsters, strandden in de halve eindstrijd en werden in de B-finale respectievelijk eerste en tweede.

Suzanne Schulting Ⓒ ANP/HH

Knegt

Sjinkie Knegt pakte zilver op de 1500 meter. Het betekende voor de 32-jarige Fries zijn eerste individuele wereldbekermedaille in ruim drie jaar. Knegt liep begin 2019 ernstige brandwonden op bij het aansteken van de houtkachel in zijn huis en moest lang revalideren.

Knegt had de finale bereikt dankzij een paar fraaie inhaalacties in de halve finales. Hij schoof in de laatste rondes op van de vijfde naar de eerste plek door zijn concurrenten buitenom en binnendoor te passeren. In de eindstrijd moest Knegt alleen de Chinees Ziwei Ren voor zich dulden. Hij vierde het zilver met een gebalde vuist.