Sport Kort: Geiger toont vorm voor nieuwjaarsspringen

Skispringen: Geiger toont vorm voor nieuwjaarsspringen

16.23 uur: De Duitse skispringer Karl Geiger heeft zich als beste gekwalificeerd voor het nieuwjaarsspringen van de grote schans in Garmisch-Partenkirchen, de tweede wedstrijd uit de Vierschansentournee.

De 26-jarige Geiger kwam in de kwalificaties op oudejaarsdag tot een afstand van 139 meter en scoorde 142,7 punten. Hij bleef daarmee nipt de Oostenrijker Philipp Aschenwald voor, die een afstand van 140 meter noteerde, maar toch minder punten vergaarde: 142,6.

De Japanner Ryoyu Kobayashi werd derde in de kwalificatie met 138 meter en 140,9 punten. Kobayashi won zondag de eerste wedstrijd uit de tournee in Oberstdorf. Hij is ook de titelverdediger. De Japanner won vorige winter zelf alle vier de wedstrijden van de Vierschansentournee.

Atletiek: Koster snelt naar winst Sylvestercross

16.22 uur: Maureen Koster heeft de Sylvestercross in Soest op haar naam geschreven. De specialiste van de baan kwam solo aan de finish na de 6 kilometer lange veldloop door de Lange Duinen. De Keniaanse Tabitha Gichia arriveerde als tweede met 17 seconden achterstand. Jasmijn Bakker werd derde op 25 tellen.

Koster (27) beleefde dit najaar een dramatische aftocht op de WK atletiek in Doha. Ze kwam ten val op de 5000 meter en stapte gedesillusioneerd uit. De Boskoopse heeft zich weer opgericht en traint inmiddels hard bij haar Engelse trainer Rob Denmark. Alles is gericht op de Olympische Spelen van Tokio. Ze wil in april de 5000 meter onder de 15.10 minuten lopen, waarmee ze een ticket voor Tokio verdient.

De zege in de mannencross over 10,4 kilometer ging naar Belgisch kampioen Soufiane Bouchikhi. Hij was twee jaar geleden ook al de winnaar in de traditionele cross op oudjaarsdag. Bouchikhi troefde in de eindsprint zijn landgenoot Dame Tasema af. De Brit Mahamed Mahamed werd derde. Stan Niesten was de beste Nederlander op de zesde plaats.

Patrick Joosten (r) Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: FC Utrecht verhuurt Joosten aan Sparta

14.08 uur: FC Utrecht verhuurt Patrick Joosten de rest van het seizoen aan Sparta Rotterdam. De 23-jarige vleugelaanvaller verhuist per direct naar de eredivisieclub uit Rotterdam, meldden beide clubs.

Joosten maakte in 2015 de overstap van NEC uit Nijmegen naar FC Utrecht. Bij de Domstedelingen brak hij niet echt door en vorig seizoen verhuurde de club hem aan VVV-Venlo. Bij die club draaide Joosten lekker met zes doelpunten en zes assists in dertig wedstrijden.

Hij keerde dit seizoen weer terug bij FC Utrecht en speelde tot dusver negen wedstrijden. Technisch manager Henk van Stee van Sparta is blij met de komst van Joosten. „Patrick is een multifunctionele speler. Hij kan als aanvallende middenvelder uit de voeten, maar ook eventueel als tweede spits. Hij is technisch vaardig en heeft diepte in zijn spel. Er was veel belangstelling voor hem van andere eredivisieclubs.”

Giannis Antetokounmpo wordt gehinderd door Lauri Markkanen. Ⓒ EPA

Basketbal: Antetokounmpo viert rentree bij Bucks met zege

07.30 uur De basketballers van Milwaukee Bucks blijven de Eastern Conference van de NBA regeren. De koploper boekte een ruime uitzege op Chicago Bulls: 102-123.

Sterspeler Giannis Antetokounmpo vierde zijn rentree bij Milwaukee met 23 punten en 10 rebounds. De Griek miste de vorige twee duels wegens een rugblessure. Zijn ploeggenoot Khris Middleton maakte 25 punten tegen Chicago.

Milwaukee Bucks leidde bij rust met slechts 3 punten (52-55), maar nam in het derde kwart snel afstand.