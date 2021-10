Feyenoord in blessuretijd langs Sparta

Feyenoord bezet de derde plek in de Eredivisie met vier punten minder dan Ajax en één punt minder dan PSV. De ploeg van trainer Arne Slot speelde een duel minder dan de top twee van de ranglijst in de Eredivisie. Sparta, dat elk punt kan gebruiken, bezet de zeventiende plek. Alleen PEC Zwolle heeft drie punten minder dan de ploeg van trainer Henk Fraser.

Marcos Senesi en Sven Mijnans in duel Ⓒ ANP

De eerste helft bleef tot 35minuten spelen eigenlijk verstoken van echte fatsoenlijke acties. Toen was het Feyenoord dat tot drie keer toe gevaarlijk werd. Alireza Jahanbakhsh testte Sparta-doelman Maduka Okoye met twee gevaarlijke schoten, maar de Duitser gaf geen krimp. Tussendoor had Okoye mazzel dat een schot van Luis Sinisterra dat tussen zijn handen door glipte net niet in het doel belandde.

Ondertussen ging het op sociale media vooral over de belabberde staat van het kunstgrasveld op het Kasteel. De ondergrond stond goed voetbal in de weg, zo leek het voor de rust. En ook na de pauze was het niet best wat beide Rotterdamse clubs op de belabberde mat legden.

Feyenoord-trainer Arne Slot baalt van een beslissing van de abritrage. Ⓒ ANP/HH

In de tweede helft had Bryan Linssen de score moeten openen voor de Stadionclub. De kleine aanvaller dook na een voorzet van Sinisterra alleen op voor het doel van Sparta, maar in het been van Okoye voorkwam de openingsgoal.

Okoye kon niet ingrijpen toen Dessers in de 92e minuut de winnende goal produceerde, en alles en iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt ontplofte van vreugde.