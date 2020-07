Pech voor Patrick van Aanholt, operatie is noodzakelijk

„Hij is naar de dokter geweest”, vertelde zijn trainer Roy Hodgson in de aanloop van het duel van Crystal Palace maandag met Wolverhampton Wanderers. „Hij heeft een operatie nodig. Het is nog niet bekend wanneer hij volgend seizoen weer beschikbaar is.”

Van Aanholt kwam donderdagavond ongelukkig terecht tijdens het verloren duel met Manchester United (0-2) in de Premier League. Daarbij raakte een schouder van de linksback uit de kom.

Van Aanholt raakte geblesseerd bij de 0-2 van Anthony Martial. Hij werd minutenlang behandeld op het veld en kreeg zelfs zuurstof toegediend. De 29-jarige Brabander verliet het veld per brancard.