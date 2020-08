Remko Bicentini wist niets van ontslag: ’M’n dochter vertelde het me’

Remko Bicentini Ⓒ ANP/HH

WIJCHEN - Zijn dochter belde Remko Bicentini om te zeggen dat hij geen bondscoach van Curaçao meer is. Vrijdagmiddag laat pikte zij het nieuws vanuit de media op van de aanstelling van Guus Hiddink als opvolger op en even later ontplofte de mobiel van Bicentini.