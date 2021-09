Ajax zonder te spelen al 45 miljoen euro rijker in Champions League

Ajax kan de inkomsten uit de Champions League goed gebruiken na een seizoen met veel wedstrijden in een lege Johan Cruijff ArenA. De club uit Amsterdam mag met de huidige coronaregels zo’n 36.000 toeschouwers toelaten bij de thuiswedstrijden in de groepsfase tegen Besiktas, Borussia Dortmund en Sporting Portugal. Met zoveel fans op de tribune zal de recette van de drie thuisduels ruim 4 miljoen euro bedragen.

Ajax verhoogt die inkomsten als het goed presteert in de Champions League. Een zege levert dit seizoen 2,8 miljoen euro op, een gelijkspel 930.000 euro. Deelname aan de achtste finales wordt met 9,6 miljoen euro beloond. Een plek in de kwartfinales is goed voor nog eens 10,6 miljoen euro. De vier halvefinalisten krijgen 12,5 miljoen euro, de twee finalisten 15,5 miljoen euro. De winnaar ontvangt 20 miljoen euro.

De deelnemers aan de Champions League mogen dit seizoen ruim 2 miljard euro aan prijzengeld verdelen.

Ajax trapt het nieuwe seizoen in de Champions League woensdag met een heldere missie af in het Estádio José Alvalade van Sporting Portugal. De landskampioen wil de Europese topclubs uitdagen en na twee mislukte pogingen op rij ook weer eens overwinteren in de koningsklasse van het clubvoetbal.

„In het buitenland staat Ajax weer op de kaart”, zegt trainer Erik ten Hag. „We krijgen daarvoor erkenning, maar we willen nog meer. We willen hoger en beter en de beste clubs van Europa irriteren.”

Ten Hag begint nog steeds te stralen als hij wordt herinnerd aan het memorabele Europa avontuur van drie jaar geleden, toen zijn ploeg de finale op een paar seconden miste. De trainer genoot van de gewonnen uitwedstrijden tegen Real Madrid (1-4), Juventus (1-2) en Tottenham Hotspur (0-1) en de geweldige sfeer tijdens de thuisduels in in de Johan Cruijff ArenA. Ajax telde weer mee in Europa, zo bleek ook uit de toename van het aantal buitenlandse volgers op sociale media.

Ajax slaagde er de afgelopen twee seizoenen steeds net niet in de achtste finales van de Champions League te bereiken. In de afsluitende groepswedstrijd bleven Valencia en Atalanta overeind in Amsterdam. Ten Hag had daar een verklaring voor. Een waslijst aan blessures en vormverlies bij enkele bepalende spelers waren zijn ploeg opgebroken.

Nu de transfermarkt weer is gesloten tot aan de winterstop zou je kunnen concluderen dat er voor Ten Hag en zijn spelers geen excuses gelden. Ajax stak zaterdag tegen PEC Zwolle nog allesbehalve in de vorm die nodig is om serieus mee te doen in de Champions League. Maar voor het eerst in jaren is er deze zomer geen enkele basisspeler vertrokken. Bij Ajax balen ze nog steeds dat spits Brian Brobbey niet is gebleven. Maar met Steven Berghuis en Mohamed Daramy zijn er twee nieuwe aanvallers gekomen. Zelfs David Neres en Nicolás Tagliafico zijn nog Ajacied. Ten Hag heeft zo’n brede selectie dat er regelmatig meerdere internationals op de bank zitten.

Met de inkomsten uit de Champions League kan Ajax zich een dergelijke selectie veroorloven. De winnaar van de editie 1994-1995 verdiende de afgelopen drie jaar zo’n 100 miljoen euro meer in Europa dan PSV, de grootste concurrent in eigen land. Ook nu is Ajax weer de enige Nederlandse deelnemer aan het lucratieve toernooi. Er is nog geen bal getrapt, maar de club uit Amsterdam mag zich al 45 miljoen euro rijker rekenen. Dat bedrag kan aardig oplopen met premies van 2,8 miljoen euro voor een overwinning en 9,6 miljoen euro bij een plek in de achtste finales.

Ajax had het slechter kunnen treffen dan een poule met Borussia Dortmund, Sporting Portugal en Besiktas. De loting had de landskampioen ook aan bijvoorbeeld Paris Saint-Germain, Manchester City en AC Milan kunnen koppelen. Maar Ten Hag benadrukt dat je niet zomaar overwintert in de Champions League. „Voor een club met een budget als Ajax moet dan veel meezitten.”