Tour-renner vraagt vriendin ten huwelijk bij finish

PARIJS - Van de 21 Belgen reed niemand anoniemer mee dan Kevin Van Melsen. Van de twintig individuele etappes haalde de debutant slechts drie keer de top honderd. De 138ste plaats in de eindstand is dan ook zijn deel. Maar toch kwam in Parijs Van Melsen nog eens in beeld.