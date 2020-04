’Scheidsrechter Jan Keizer kreeg koffer vol met geld tijdens Europees duel in 1983’

Dat stelt Cornel Dinu, oud-voetballer en international voor Roemenië, in gesprek met GSP.ro. Het terugblikken op oude wedstrijden is een rubriek in de Roemeense krant en dit keer kwam Dinu aan het woord, om te praten de Europese campagne van 1983/1984 van Dinamo. Dinu doet een aantal bijzondere onthullingen.

Dinamo werd in de halve finale uitgeschakeld door Liverpool. Daar had Dinu een verklaring voor. „We konden niet meer naar de scheidsrechters, zoals we in eerdere Europese wedstrijden hadden gedaan. Er was geen ruimte voor, tijdens de halve finale van de Europa Cup.”

Tijdens de tweede ronde tegen het Duitse Hamburg lag het echter anders. „Ik had een tas met geld meegenomen.” De scheidsrechter in dat duel was Jan Keizer. „Ik gaf hem geld en hij gaf mij cadeautjes, zoals een stropdas en een zilveren ring.”

Dinu gaat verder: „Ik wilde zelf zien hoeveel geld er in de tas zat, dus ik opende die. Het zat vol met Europese bankbiljetten, Franse frank, Zwitserse frank, Duitse mark. Noem maar op.” De koffer was afkomstig van de Roemeense Securitate (staatsveiligheid), onder het communistische regime van Ceausescu.

Jan Keizer is om reactie gevraagd, maar hij is vooralsnog onbereikbaar.