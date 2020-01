FA Cup: Tottenham niet langs Southampton

Tottenham leek een nipte 1-0-zege te gaan boeken, maar Sofiane Boufal zorgde vlak voor tijd voor de gelijkmaker. Son Heung-Min had de bezoekers na een klein uur met een diagonaal schot met links op voorsprong gezet.

Ook Newcastle United wacht een replay. United kwam thuis tegen Oxford United, uitkomend in League One, niet verder dan 0-0. Oxford United nam recent Liam Kelly over van Feyenoord. De Ier kwam niet aan spelen toe.

Erik Pieters was trefzeker voor Burnley, maar zijn doelpunt droeg niet bij aan een zege. Norwich City bleek met 2-1 te sterk.