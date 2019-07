Van de Sanden: ’Media zaten in mijn kop’

De buitenspeler haalde nimmer haar normale vorm en begon de halve finale en de finale zelfs op de bank. „Heel vervelend, maar elke topsporter heeft wel eens een mindere periode. Dat het dit toernooi gebeurt, is voor mij ontzettend balen. Ik kan er niks meer aan doen, maar ik ga hier sterker uitkomen.”

Van de Sanden had wel een verklaring voor haar tegenvallende prestaties. „Ik denk dat de media een beetje in mijn kop zijn gaan zitten. Daar ga ik richting een volgend toernooi aan werken.”

Van Veenendaal

Waar veel van haar collega-internationals besloten om voor het WK een nieuwe club te zoeken, besloot Sari van Veenendaal te wachten.

Eerst focussen op Oranje en presteren, was haar motto. Met zilver en de prijs voor beste doelvrouw van het toernooi op zak kan de aanvoerder van de Leeuwinnen haar toekomst met een glimlach tegemoet zien.

De bij Arsenal vertrekkende goalie is komende zomer ongetwijfeld een van de meest gewilde objecten op de transfermarkt. Op Twitter werd gekscherend al gesteld dat ze in de Eredivisie aan de slag kan. „Voor het toernooi vroegen mensen zich af of ik er goed aan deed om te wachten, maar ik heb gedaan wat mij het beste leek. Een transfer? Eerst ga ik naar huis”, besloot de moegestreden uitblinker direct na de finale.