Herbeleef hier de GP van Italië

Het was wel feest voor Ferrari op het thuisbaan in Monza. Charles Leclerc won de race op het snelste circuit ter wereld. De Monegask boekte daarmee zijn tweede GP-zege op rij, want hij was vorige week ook al de snelste op Spa-Francorchamps.

Formule 1-verslaggever Erik van Haren was op Monza en volgde de race op de voet. Herbeleef hier de race aan de hand van zijn tweets.