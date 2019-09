Live: Verstappen jaagt op voormalig teamgenoot

Formule 1-verslaggever Erik van Haren is op Monza en volgt de race op de voet.

De Fin Kimi Räikkönen moet de race vanuit de pitstraat beginnen, waardoor de Limburger start vanaf de een na laatste positie.

Verstappen (21) wist in de kwalificatie geen rondetijd neer te zetten. Tijdens zijn eerste ’vliegende’ ronde haperde zijn motor. „Ik had geen vermogen meer”, zei Verstappen, die zich desondanks geen zorgen maakt voor de race. De kopman van Red Bull hoopt zondagmiddag op regen. Hij denkt dan redelijk snel naar voren te kunnen rijden.

Charles Leclerc start kort na 15.00 uur van poleposition. De Monegask zorgde voor grote vreugde onder de tienduizenden tifosi op de tribunes door in de kwalificatie de beste tijd te klokken in zijn Ferrari. De laatste zege van de Italiaanse renstal op het thuiscircuit dateert al van negen jaar geleden, toen Fernando Alonso won in zijn Ferrari. Leclerc boekte vorige week op Spa-Francorchamps zijn eerste zege in de Formule 1.

Verstappen kwam vorig jaar als derde over de streep op Monza, maar zakte door een tijdstraf van vijf seconden terug naar de vijfde plek.