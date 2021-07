Lewis Hamilton wint ondanks tijdstraf, dramadag voor gecrashte Max Verstappen

Vanaf de eerste seconde maakte Hamilton duidelijk dat hij zondagmiddag klaar was voor een fel gevecht. In iedere bocht probeerde de Brit de Nederlander in te halen, maar Verstappen verdedigde succesvol. In bocht zeven sloeg het noodlot voor Verstappen echter toe.

Crash Verstappen

Hamilton raakte Verstappen met zijn linkervoorwiel aan de achterkant, waarna de Red Bull-coureur op volle snelheid het grind inging en hard in de bandenstapel belandde. Verstappen kwam na enkele minuten, ogenschijnlijk ongedeerd, uit zijn auto maar ging wel gelijk naar de ’medical’ voor een check. Uit onderzoek is gebleken dat Max Verstappen niets heeft gebroken. De zware crash leverde code rood en een tijdstraf van tien seconde voor Hamilton op.

Na ruim een halfuur kon de wedstrijd, vanuit een normale startpositie, worden hervat. Leclerc was tijdens het incident voorbij gegaan aan Hamilton en startte dus vanaf ’pole’. De Monegask kende een prima herstart en liet Hamilton achter zich. Ook Lando Norris schoot snel weg en haalde meteen Bottas in.

Spin Vettel

Vlak na de herstart leek het ook einde verhaal voor Sebastian Vettel. De Duitser spinde na een duel met Fernando Alonso, maar ontsnapte aan een crash en kon zijn weg vanaf achteraan vervolgen.

De banden hadden het zwaar in het bloedhete Silverstone waar de baantemperatuur opliep tot wel vijftig graden. Van de mannen uit de top tien besloot Daniel Ricciardo na 21 rondes als eerste nieuwe banden onder zijn bolide te schroeven. Norris volgde zijn voorbeeld, maar door een dramatische pitstop raakte hij zijn derde plaats kwijt aan Bottas die inmiddels ook binnen was gekomen.

Hamilton versus Leclerc

Na 28 rondes kwam Hamilton binnen, nadat hij over de boordradio had geroepen dat zijn voorband ’dood was’. Bij zijn pitstop moest de Brit wegens zijn tijdstraf tien seconde stilstaan. Hij kwam als vierde terug de baan op, maar ging al snel voorbij aan Norris. Door die tijdstraf kon Leclerc de ideale pitstop maken: van de leiding aan de leiding. De coureur van Ferrari leek problemen te hebben aan zijn motor, maar kon de race na wat instructies van engineers toch vervolgen.

12 rondes voor het einde kreeg Bottas de opdracht om Hamilton voorbij te laten gaan. Hier maakte de Brit uiteraard dankbaar gebruik van, waarna hij zijn jacht op leider Leclerc kon openen. De Ferrari-coureur verdedigde zo goed al hij kon, maar twee rondes voor het einde kon Hamilton hem toch passeren.

Ondanks het uitvallen, behield Verstappen de leiding in de stand om het wereldkampioenschap, maar zijn voorsprong op Hamilton slonk van 33 tot 8 punten. Op 1 augustus is de volgende wedstrijd in Hongarije.