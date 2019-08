AZ overleeft de heksenketel: ’Het was onbeschrijfelijk’

Ron Vlaar schreeuwt het uit, met in zijn rug de supporters van AZ. Ⓒ BSR/Soccrates

BRUSSEL - De wedstrijd was al een tijdje voorbij en het Koning Boudewijn Stadion van Brussel leeggestroomd, toen de AZ-spelers nog een feestje vierden met hun supporters in het uitvak. De plaatsing van de Alkmaarders voor de groepsfase van de Europa League dankzij een 1-4 zege na verlenging op Royal Antwerp FC, dat in de reguliere speeltijd door twee rode kaarten was gereduceerd tot een negental, maakte veel los.