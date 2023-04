RKC wil Henk Fraser snel aanstellen als trainer

Waar eerst werd aangenomen dat Fraser zou wachten op een buitenlands avontuur, lonkt nu een snelle rentree in de Eredivisie. Technisch directeur Mo Allach van RKC werkte eerder bij Vitesse samen met Fraser en beiden hebben een goede verstandhouding. Naar verwachting worden er snel spijkers met koppen geslagen in Waalwijk.

Fraser was tot medio december vorig jaar trainer van FC Utrecht, maar moest daar het veld ruimen na een incident op het trainingsveld met selectiespeler Amin Younes. Onder druk van de clubleiding stapte Fraser zelf op vanwege grensoverschrijdend gedrag. De huidige trainer Oosting verkast na twee sterke seizoenen in Waalwijk naar FC Twente.

RKC is nog volop in de race voor deelname aan de Europese play-offs, al verzuimde de ploeg van Oosting gisteren het inhaalduel met Go Ahead Eagles te winnen en daarmee een gat van drie punten te slaan met SC Heerenveen, de grootste concurrent in de strijd om de achtste plaats. Op basis van een beter doelsaldo staat RKC nog wel achtste.